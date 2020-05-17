Журналист высмеял учебник, в котором сказано об украинских корнях Европы

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В учебнике по географии для восьмиклассников, рекомендованном В учебнике по географии для восьмиклассников, рекомендованном Министерством образования и науки Украины , утверждается, что родиной французов, евреев и турков является Галиция, а белорусы генетически имеют не славянское, а балтийское происхождение. На содержание образовательного пособия обратило внимание агентство "Украинские новости"

"Расселились на восток и запад, север и юг. Древний язык индийцев санскрит является близким к украинскому языку. И географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеянин, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галлия), вероятно, указывают на то, что пращуры современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок могли прийти на эти земли с украинской Галичины", — цитирует агентство авторов учебника.

Страница из учебника "География. 8-й класс", рекомендованного Министерством образования и науки Украины Страница из учебника "География. 8-й класс", рекомендованного Министерством образования и науки Украины

Как говорится в книге, экономическое положение Украины объясняется тем, что ей не повезло с отсталыми соседями.

"Ни одна из стран, которые непосредственно граничат с Украиной, не характеризуется высоким уровнем экономического развития", — говорится в пособии.

Страница из учебника "География. 8-й класс", рекомендованного Министерством образования и науки Украины Страница из учебника "География. 8-й класс", рекомендованного Министерством образования и науки Украины

Авторы учебника также ссылаются на неназванные исследования, признающие украинцев "славянизированными немцами". При этом отмечается, что жители страны являются "старейшей нацией на земле".

"Иногда авторы просто щадят нервы читателей, упоминая распространенную у нас проблему в контексте соседей, не затрагивая при этом Украину", — пишет журналист агентства.

Так, в учебнике сказано, что население "африканских стран и, например, России" сокращается, а про демографическую ситуацию на Украине ничего не говорится.

Автор статьи также обратил внимание на отрывок из пособия о том, как живут украинцы за границей.

"Украинские "заробитчане" очень бы удивились, когда бы узнали, где и чем они в основном занимаются за рубежом. <...> Наши сограждане активно собирают автомобили в Германии и Франции и массово преподают в университетах США, Южной Кореи и Мексики", — говорится в статье.