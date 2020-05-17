Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-17T20:33
https://ria.ru/20200517/1571583418.html
Журналист высмеял учебник, в котором сказано об украинских корнях Европы
https://cdn24.img.ria.ru/images/155762/88/1557628880_0:186:2879:1805_1036x0_80_0_0_c2cb1c33d11ad5344ba1263490c71014.jpg
РИА Новости

Журналист высмеял учебник, в котором сказано об украинских корнях Европы

18:36 17.05.2020 (обновлено: 20:33 17.05.2020)
8916
© Depositphotos / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos / Lev Dolgachov
Урок в школе. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В учебнике по географии для восьмиклассников, рекомендованном Министерством образования и науки Украины, утверждается, что родиной французов, евреев и турков является Галиция, а белорусы генетически имеют не славянское, а балтийское происхождение. На содержание образовательного пособия обратило внимание агентство "Украинские новости".
"Расселились на восток и запад, север и юг. Древний язык индийцев санскрит является близким к украинскому языку. И географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеянин, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галлия), вероятно, указывают на то, что пращуры современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок могли прийти на эти земли с украинской Галичины", — цитирует агентство авторов учебника.
Страница из учебника "География. 8-й класс", рекомендованного Министерством образования и науки Украины
Страница из учебника География. 8 класс, рекомендованного министерством образования и науки Украины
Страница из учебника "География. 8-й класс", рекомендованного Министерством образования и науки Украины
Как говорится в книге, экономическое положение Украины объясняется тем, что ей не повезло с отсталыми соседями.
"Ни одна из стран, которые непосредственно граничат с Украиной, не характеризуется высоким уровнем экономического развития", — говорится в пособии.
Страница из учебника "География. 8-й класс", рекомендованного Министерством образования и науки Украины
Страница из учебника География. 8 класс, рекомендованного министерством образования и науки Украины
Страница из учебника "География. 8-й класс", рекомендованного Министерством образования и науки Украины
Авторы учебника также ссылаются на неназванные исследования, признающие украинцев "славянизированными немцами". При этом отмечается, что жители страны являются "старейшей нацией на земле".
"Иногда авторы просто щадят нервы читателей, упоминая распространенную у нас проблему в контексте соседей, не затрагивая при этом Украину", — пишет журналист агентства.
Так, в учебнике сказано, что население "африканских стран и, например, России" сокращается, а про демографическую ситуацию на Украине ничего не говорится.
Автор статьи также обратил внимание на отрывок из пособия о том, как живут украинцы за границей.
"Украинские "заробитчане" очень бы удивились, когда бы узнали, где и чем они в основном занимаются за рубежом. <...> Наши сограждане активно собирают автомобили в Германии и Франции и массово преподают в университетах США, Южной Кореи и Мексики", — говорится в статье.
Вероятно, такая подача материала нацелена на то, чтобы повысить самооценку школьников, заключает автор публикации.
Школа
6 февраля, 00:04
В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
2947071317
Обсудить 34
Ситуация на УкраинеМинистерство образования и науки УкраиныПортугалияФранцияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Если из нового учебника географии делать самокрутки, коноплю туда можно не заворачивать...
17 мая, 20:10
YSYar S
18890000
А как иначе, кто бы Черное море копал, если бы не родина европейских народов?
17 мая, 18:40
lmls macdel
22810000
Рекомендуем
Акватория порта в Севастополе
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров потребовал уволить медиков после заявлений о нехватке масок
Карлов мост на реке Влатава в Праге
Вице-премьер Чехии признал отсутствие доказательств "ввоза яда" из России
Атомная электростанция Дукованы в Чехии
Россию хотят отстранить от строительства АЭС в Чехии, пишут СМИ
Врачи в Бельгии устроили премьеру коридор позора из-за COVID-19
В Бельгии медики устроили "коридор позора" премьер-министру
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Рига
В Латвии нашли пропавший дрон, из-за которого ограничивали полеты
Фотограф из Уфы Юлия Хабибуллина
Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы
Владимир Джабаров
В Совфеде оценили заявление о смене Зеленским стратегии по Донбассу
Здание лаборатории P4 в институте вирусологии в Ухани, КНР
Китайский врач обвинил власти Уханя в сокрытии информации по COVID-19
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp
Актриса Агата Муцениеце
Адвокат Муцениеце прокомментировала задержание актрисы
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев
Косачев ответил на обвинения Еврокомиссии в дезинформации о коронавирусе
Врач в центральной клинической больнице
Прокуратура подтвердила нарушения, допущенные главврачом в Армавире
Объявление о закрытии кинотеатра
Минкультуры и Роспотребнадзор готовят меры по открытию кинотеатров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Ученые предложили создавать "ядерные пули" для лечения рака мозга
03:30Число случаев COVID-19 в Мексике приблизилось к 50 тысячам
03:28Эксперт рассказала, как правильно избавляться от долгового бремени
03:26Синоптик рассказал, когда вернется тепло
03:22Эксперты рассказали, кто сможет продолжить работать удаленно в будущем
03:15В Непале продлили режим изоляции до 2 июня
03:13В Доминикане продлили действие режима ЧС до 1 июня
03:11Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ
03:09Россия и Киргизия обсуждают поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8
03:06"Билайн" протестирует сеть 5G на беспилотных БелАЗах на угольном разрезе
03:05Источник: один из пусков ракеты "Союз" с космодрома Куру отложили
02:48В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС
02:39В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
02:29Трамп заявил о большом сокращении случаев COVID-19 в США
02:27МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ
02:25Эксперт рассказал, можно ли перезванивать по неотвеченным вызовам
02:14Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч
02:04Прибывающим в Эквадор необходимо будет доказать отсутствие коронавируса
01:51"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
01:48Американское издание рассказало о "морском монстре" из России
Лента новостейМолния