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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T17:52
https://ria.ru/20200517/1571582361.html
В Таджикистане за сутки выявили 202 случая заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/104336/34/1043363400_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_0b0118958121370f6593c4007b726798.jpg
РИА Новости

В Таджикистане за сутки выявили 202 случая заражения коронавирусом

17:52 17.05.2020
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
ДУШАНБЕ, 17 мая - РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане к вечеру воскресенья зарегистрировано 202 новых случая заражения COVID-19, еще трое больных скончались, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава.
"За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 202 человека, и общее число заболевших в стране достигло 1522 человека, число умерших увеличилось на 3 человека, составив 39 человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, 4196 человек находятся под наблюдением врачей, в течение последних суток 493 человека были выписаны домой после выздоровления из медучреждений.
С минувшей пятницы пресс-центр минздрава запустил единую национальный портал о коронавирусе. Портал на таджикском и русском языке будет оперативно публиковать статистические данные о новых случаях COVID-19 и смертности от коронавируса. Помимо статистики, он также включает информацию о симптомах коронавируса, рекомендации по его профилактике, номера горячей линии, а также вопросы и ответы по теме заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТаджикистанВ мире
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