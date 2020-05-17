В Таджикистане за сутки выявили 202 случая заражения коронавирусом

"За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 202 человека, и общее число заболевших в стране достигло 1522 человека, число умерших увеличилось на 3 человека, составив 39 человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, 4196 человек находятся под наблюдением врачей, в течение последних суток 493 человека были выписаны домой после выздоровления из медучреждений.

С минувшей пятницы пресс-центр минздрава запустил единую национальный портал о коронавирусе. Портал на таджикском и русском языке будет оперативно публиковать статистические данные о новых случаях COVID-19 и смертности от коронавируса. Помимо статистики, он также включает информацию о симптомах коронавируса, рекомендации по его профилактике, номера горячей линии, а также вопросы и ответы по теме заболевания.