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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T17:05
https://ria.ru/20200517/1571580763.html
В Волгоградской области ответили на критику масок для пенсионеров
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571388859_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_5737d527d8cd41f92858cfc97d6944c4.jpg
РИА Новости

В Волгоградской области ответили на критику масок для пенсионеров

17:05 17.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВолонтер держит в руках медицинские маски
Волонтер держит в руках медицинские маски
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Волонтер держит в руках медицинские маски. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 17 мая - РИА Новости. Многоразовые маски, которые бесплатно раздают пенсионерам Волгоградской области, сшиты из гипоаллергенного материала и содержат фильтр, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
В Волгоградской области режим самоизоляции по коронавирусу действует до 31 мая. С середины апреля возобновлена работа предприятий в 12 сферах, в том числе и парикмахерских. С 14 мая жителям Волгоградской области разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, а с 20 мая, при благоприятной эпидемиологической ситуации, начнут работать непродовольственные магазины, косметические салоны, стоматологии, но при этом в регионе вводится "масочный режим".
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Резкой критике в соцсетях подверглось качество многоразовых масок, которые в Волгограде начали бесплатно раздавать пенсионерам, на распространенных фото видны торчащие нитки, а вместо обещанного сменного фильтра кусок обычной марли.
Как сообщили РИА Новости в администрации, комплект из многоразовой маски и одноразовых перчаток начали раздавать в Волгоградской области людям старше 60 лет, маску можно стирать и пропаривать утюгом.
"Маска выполнена из гипоаллергенного хлопкового материала, внутри имеется карман с дополнительным марлевым фильтром. Фильтр выбрасывается после каждого использования маски", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
По словам собеседника агентства, маски шьют местные предприятия, всего на них из бюджета выделено около 20 миллионов рублей, стоимость одного изделия - 35 рублей, что дешевле в несколько раз аналогичных масок, которые продаются в аптеках. По данным ведомства, комплекты из маски и перчаток пенсионерам разносят по домам, также их можно забрать в пунктах выдачи, которые определяет каждый муниципалитет.
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Как сообщили РИА Новости в мэрии Волгограда, в областном центре маски разносят сотрудники администраций районов и муниципальных учреждений, в том числе учреждений социальной сферы с соблюдением противоэпидемиологических требований.
По информации оперштаба, на 17 мая в Волгоградской области зарегистрировано 1596 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выписано 464 человек, 13 скончались. За минувшие сутки количество выявленных случаев заболевания увеличилось на 65.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВолгоградВолгоградская областьОбщество
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