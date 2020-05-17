В Волгоградской области ответили на критику масок для пенсионеров

ВОЛГОГРАД, 17 мая - РИА Новости. Многоразовые маски, которые бесплатно раздают пенсионерам Многоразовые маски, которые бесплатно раздают пенсионерам Волгоградской области , сшиты из гипоаллергенного материала и содержат фильтр, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

В Волгоградской области режим самоизоляции по коронавирусу действует до 31 мая. С середины апреля возобновлена работа предприятий в 12 сферах, в том числе и парикмахерских. С 14 мая жителям Волгоградской области разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, а с 20 мая, при благоприятной эпидемиологической ситуации, начнут работать непродовольственные магазины, косметические салоны, стоматологии, но при этом в регионе вводится "масочный режим".

Резкой критике в соцсетях подверглось качество многоразовых масок, которые в Волгограде начали бесплатно раздавать пенсионерам, на распространенных фото видны торчащие нитки, а вместо обещанного сменного фильтра кусок обычной марли.

Как сообщили РИА Новости в администрации, комплект из многоразовой маски и одноразовых перчаток начали раздавать в Волгоградской области людям старше 60 лет, маску можно стирать и пропаривать утюгом.

"Маска выполнена из гипоаллергенного хлопкового материала, внутри имеется карман с дополнительным марлевым фильтром. Фильтр выбрасывается после каждого использования маски", - сообщили РИА Новости в ведомстве.

По словам собеседника агентства, маски шьют местные предприятия, всего на них из бюджета выделено около 20 миллионов рублей, стоимость одного изделия - 35 рублей, что дешевле в несколько раз аналогичных масок, которые продаются в аптеках. По данным ведомства, комплекты из маски и перчаток пенсионерам разносят по домам, также их можно забрать в пунктах выдачи, которые определяет каждый муниципалитет.

Как сообщили РИА Новости в мэрии Волгограда, в областном центре маски разносят сотрудники администраций районов и муниципальных учреждений, в том числе учреждений социальной сферы с соблюдением противоэпидемиологических требований.

По информации оперштаба, на 17 мая в Волгоградской области зарегистрировано 1596 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выписано 464 человек, 13 скончались. За минувшие сутки количество выявленных случаев заболевания увеличилось на 65.