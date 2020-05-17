Губернатор одного из регионов Сомали погиб при теракте

По его данным, атаку совершил террорист на заминированной моторикше. Отмечается, что помимо губернатора погибли три его телохранителя. Экстремистская сомалийская группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за теракт.

Как отмечает издание, это уже вторая атака в Пунтленде, целью которой становится высокопоставленное лицо. В марте произошло нападение на губернатора региона Нугаль, в результате которого последний скончался от полученных ран.