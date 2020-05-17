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2020-05-17T16:59
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Губернатор одного из регионов Сомали погиб при теракте
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РИА Новости

Губернатор одного из регионов Сомали погиб при теракте

16:59 17.05.2020
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© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПолицейский в Сомали
Полицейский в Сомали
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Полицейский в Сомали. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли при подрыве террористом-cмертником машины в автономном районе Пунтленд на северо-востоке страны, среди них губернатор региона Мудуг Ахмед Мусе Нур (Ahmed Muse Nur), сообщает местное издание Garowe Online.
По его данным, атаку совершил террорист на заминированной моторикше. Отмечается, что помимо губернатора погибли три его телохранителя. Экстремистская сомалийская группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за теракт.
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Как отмечает издание, это уже вторая атака в Пунтленде, целью которой становится высокопоставленное лицо. В марте произошло нападение на губернатора региона Нугаль, в результате которого последний скончался от полученных ран.
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
* Террористическая организация, запрещена в России
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