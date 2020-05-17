Регионы решат, проводить ли 18 мая итоговое собеседование в 9 классах

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Регионы сами решат, проводить ли им итоговое собеседование по русскому языку у девятиклассников 18 мая в соответствии с установленными датами резервных сроков или нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
"Регионы сами решают, проводить собеседование 18 мая или нет. Для тех, кто не проведет в этот день, Рособрнадзор назначит другую дату", - сообщили в ведомстве.
Как отметили в пресс-службе, данные по количеству участников Рособрнадзор получит уже по факту.
"Всем рекомендовано провести собеседование в дистанционной форме при наличии такой возможности", - добавили в Рособрнадзоре.