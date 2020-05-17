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2020-05-17T16:25
https://ria.ru/20200517/1571579847.html
Регионы решат, проводить ли 18 мая итоговое собеседование в 9 классах
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РИА Новости

Регионы решат, проводить ли 18 мая итоговое собеседование в 9 классах

16:25 17.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчитель одной из школ
Учитель одной из школ
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Учитель одной из школ. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Регионы сами решат, проводить ли им итоговое собеседование по русскому языку у девятиклассников 18 мая в соответствии с установленными датами резервных сроков или нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
"Регионы сами решают, проводить собеседование 18 мая или нет. Для тех, кто не проведет в этот день, Рособрнадзор назначит другую дату", - сообщили в ведомстве.
Как отметили в пресс-службе, данные по количеству участников Рособрнадзор получит уже по факту.
"Всем рекомендовано провести собеседование в дистанционной форме при наличии такой возможности", - добавили в Рособрнадзоре.
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