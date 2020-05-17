В Египте ужесточат ограничительные меры в дни праздника разговения

Женщина в защитной медицинской маске в лавке традиционных исламских товаров на рынке в старом Каире, Египет

КАИР, 17 мая - РИА Новости. Египетские власти ужесточают меры борьбы с коронавирусом на время праздника разговения Ид аль-Фитр: удлинен комендантский час, а с 30 мая будет введен масочный режим, заявил в воскресенье премьер-министр Египетские власти ужесточают меры борьбы с коронавирусом на время праздника разговения Ид аль-Фитр: удлинен комендантский час, а с 30 мая будет введен масочный режим, заявил в воскресенье премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

По словам министра, празднования традиционно сопровождаются массовыми мероприятиями и большими толпами. По словам премьера, предпринимаемые на этот период меры нацелены на уменьшение вероятности распространения вируса.

"В течение праздничной недели с 24 по 29 мая будут закрыты все торговые центры, рестораны, увеселительные заведения, все пляжи, парки... Комендантский час будет начинаться с 17.00 по местному времени (18.00 мск). Также до 29 мая будет приостановлена работа всего общественного транспорта, чтобы уменьшить передвижения граждан. Мы тем самым уменьшаем шансы распространения коронавируса", - заявил премьер на пресс-конференции, транслировавшейся египетским ТВ.

С 30 мая, как сообщил премьер, возобновят работу ТЦ и учреждения, предоставляющие гражданам различные услуги. При этом комендантский час с 30 мая в течение двух недель будет длиться с 20.00 до 06.00.

Сейчас комендантский час в Египте действует с 21.00 до 06.00. С 15 мая разрешено возобновить работу гостиниц на курортах Египта с загрузкой до 25%, планируется увеличить загрузку гостиниц до 50% с 1 июня.

"С середины июня будет объявлено о постепенном возобновлении работы тех объектов, которые были закрыты в связи с коронавирусом, в том числе спортивных, с учетом всех мер предосторожности", - заявил премьер. По его словам, будет рассмотрен вопрос возобновления работы кафе и ресторанов - сейчас они работают только в режиме доставки.

Также власти планируют с середины июня изучить вопрос возобновления религиозных обрядов в мечетях и храмах страны, сообщил Мадбули.

По словам премьера, решено, что праздничная молитва на Ид аль-Фитр будет транслироваться из одной из мечетей, так как для публики они продолжают оставаться закрытыми.

Также, по словам Мадбули, с 30 мая в Египте вводится масочный режим при нахождении в общественных местах и там, где наблюдаются толпы, в том числе в банках и общественном транспорте. О конкретных наказаниях для тех, кто не носит маски, будет объявлено позже.

В Египте на сегодняшний день зарегистрировано 11 719 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2950 человек, умерли 612 пациентов.

Праздник разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) знаменует окончание месяца поста Рамадан и начинается в этом году 24 мая. Месяц Рамадан - время строгого поста и усиленной молитвы - начался в Египте 24 апреля.