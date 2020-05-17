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Религия и мировоззрение
2020-05-17T16:09
https://ria.ru/20200517/1571579432.html
В Египте ужесточат ограничительные меры в дни праздника разговения
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570589043_0:354:3012:2048_1036x0_80_0_0_2e7942eeddea36aafcca2e27d80e485a.jpg
РИА Новости

В Египте ужесточат ограничительные меры в дни праздника разговения

16:09 17.05.2020
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© REUTERS / Amr Abdallah DalshЖенщина в защитной медицинской маске в лавке традиционных исламских товаров на рынке в старом Каире, Египет
Женщина в защитной медицинской маске в лавке традиционных исламских товаров на рынке в старом Каире, Египет
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
КАИР, 17 мая - РИА Новости. Египетские власти ужесточают меры борьбы с коронавирусом на время праздника разговения Ид аль-Фитр: удлинен комендантский час, а с 30 мая будет введен масочный режим, заявил в воскресенье премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.
По словам министра, празднования традиционно сопровождаются массовыми мероприятиями и большими толпами. По словам премьера, предпринимаемые на этот период меры нацелены на уменьшение вероятности распространения вируса.
"В течение праздничной недели с 24 по 29 мая будут закрыты все торговые центры, рестораны, увеселительные заведения, все пляжи, парки... Комендантский час будет начинаться с 17.00 по местному времени (18.00 мск). Также до 29 мая будет приостановлена работа всего общественного транспорта, чтобы уменьшить передвижения граждан. Мы тем самым уменьшаем шансы распространения коронавируса", - заявил премьер на пресс-конференции, транслировавшейся египетским ТВ.
С 30 мая, как сообщил премьер, возобновят работу ТЦ и учреждения, предоставляющие гражданам различные услуги. При этом комендантский час с 30 мая в течение двух недель будет длиться с 20.00 до 06.00.
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Сейчас комендантский час в Египте действует с 21.00 до 06.00. С 15 мая разрешено возобновить работу гостиниц на курортах Египта с загрузкой до 25%, планируется увеличить загрузку гостиниц до 50% с 1 июня.
"С середины июня будет объявлено о постепенном возобновлении работы тех объектов, которые были закрыты в связи с коронавирусом, в том числе спортивных, с учетом всех мер предосторожности", - заявил премьер. По его словам, будет рассмотрен вопрос возобновления работы кафе и ресторанов - сейчас они работают только в режиме доставки.
Также власти планируют с середины июня изучить вопрос возобновления религиозных обрядов в мечетях и храмах страны, сообщил Мадбули.
По словам премьера, решено, что праздничная молитва на Ид аль-Фитр будет транслироваться из одной из мечетей, так как для публики они продолжают оставаться закрытыми.
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Также, по словам Мадбули, с 30 мая в Египте вводится масочный режим при нахождении в общественных местах и там, где наблюдаются толпы, в том числе в банках и общественном транспорте. О конкретных наказаниях для тех, кто не носит маски, будет объявлено позже.
В Египте на сегодняшний день зарегистрировано 11 719 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2950 человек, умерли 612 пациентов.
Праздник разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) знаменует окончание месяца поста Рамадан и начинается в этом году 24 мая. Месяц Рамадан - время строгого поста и усиленной молитвы - начался в Египте 24 апреля.
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