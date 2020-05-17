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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T16:27
https://ria.ru/20200517/1571579239.html
Не у всех 40 умерших в Дагестане медработников были пневмония и COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571515577_0:178:3011:1872_1036x0_80_0_0_bd3bf85c23361aeb2e7fcbe1eae51858.jpg
РИА Новости

Не у всех 40 умерших в Дагестане медработников были пневмония и COVID-19

16:02 17.05.2020 (обновлено: 16:27 17.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Медицинские работники. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 17 мая — РИА Новости. Причиной смерти более 40 медработников в Дагестане в условиях пандемии коронавируса стали не только пневмония и COVID-19, но и другие диагнозы, сообщает региональный Минздрав.
В субботу министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сказал, что в республике более 40 врачей погибли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции. Также, по его данным, общее число больных в регионе составляет свыше 13 тысяч человек, в том числе семь тысяч находятся в стационарах на лечении, из них на 16 мая от COVID-19 умерло 29 человек, от внебольничной пневмонии — 657 человек.
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"С начала пандемии в Дагестане скончались около 40 медработников, и это не только врачи, а также средний, младший медперсонал и другие сотрудники. И не все они умерли от коронавируса и пневмонии, были и другие диагнозы", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, анализ показал, что вследствие быстрого и массового распространения COVID-19 среди населения зарегистрировано немало случаев инфицирования медиков от членов семьи, родственников, а также при посещении поминальных мероприятий.
"Все контактные лица, в том числе медики, были госпитализированы или взяты на карантин. Министерство здравоохранения республики выражает искренние слова соболезнования родным и близким умерших сотрудников. Они навсегда останутся в наших сердцах. Мы скорбим вместе с вами", — отмечается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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