Не у всех 40 умерших в Дагестане медработников были пневмония и COVID-19

МАХАЧКАЛА, 17 мая — РИА Новости. Причиной смерти более 40 медработников в Причиной смерти более 40 медработников в Дагестане в условиях пандемии коронавируса стали не только пневмония и COVID-19, но и другие диагнозы, сообщает региональный Минздрав.

В субботу министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сказал, что в республике более 40 врачей погибли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции. Также, по его данным, общее число больных в регионе составляет свыше 13 тысяч человек, в том числе семь тысяч находятся в стационарах на лечении, из них на 16 мая от COVID-19 умерло 29 человек, от внебольничной пневмонии — 657 человек.

"С начала пандемии в Дагестане скончались около 40 медработников, и это не только врачи, а также средний, младший медперсонал и другие сотрудники. И не все они умерли от коронавируса и пневмонии, были и другие диагнозы", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, анализ показал, что вследствие быстрого и массового распространения COVID-19 среди населения зарегистрировано немало случаев инфицирования медиков от членов семьи, родственников, а также при посещении поминальных мероприятий.

"Все контактные лица, в том числе медики, были госпитализированы или взяты на карантин. Министерство здравоохранения республики выражает искренние слова соболезнования родным и близким умерших сотрудников. Они навсегда останутся в наших сердцах. Мы скорбим вместе с вами", — отмечается в сообщении.