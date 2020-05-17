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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T16:02
https://ria.ru/20200517/1571579133.html
Новгородским медикам пообещали выплатить надбавки в ближайшее время
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570758757_0:204:2913:1843_1036x0_80_0_0_005f7f4b8e33ddb079f8381077bf56a1.jpg
РИА Новости

Новгородским медикам пообещали выплатить надбавки в ближайшее время

16:02 17.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВодитель и врач в автомобиле скорой помощи
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Медики в Новгородской области, работающие с больными коронавирусом, в ближайшее время получат федеральные надбавки, также власти региона установят дополнительные выплаты для медицинского персонала и врачей, рассказал губернатор Андрей Никитин на видео, опубликованном на официальном канале оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что СК России проверяет данные о невыплате медикам в Новгородской области надбавок за работу с зараженными коронавирусом. Также следственные органы Новгородской области организовали доследственную проверку после обращения медиков города Старая Русса, которые заявили, что не могут получить выплаты за работу в условиях коронавируса. Власти региона также начали проверку.
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"Сегодня ночью федеральный минздрав исправил свое постановление, и у нас появилась возможность заплатить всем тем, кто работает у нас в ЦГКБ (Центральная городская клиническая больница – ред.), работает в инфекционной больнице, сталкивался с ковидом в наших районных и межрайонных больницах, водителям скорой помощи, врачам скорой помощи, тем, кто в этом постановлении указан. Деньги не за фактически отработанное время, а за риск работы с ковидными больными. То есть, не рассчитывать эти деньги посменно и по суммам. Что мы, безусловно, в ближайшее время и сделаем", — сказал Никитин.
По словам губернатора, власти установят дополнительные региональные выплаты в таком же объеме для тех людей, которые регулярно сталкиваются с коронавирусом.
"Они будут рассчитываться по фактически отработанному времени…Я также вижу, что в этом документе, который приготовили наши федеральные коллеги, не указан прочий персонал: это рабочие, это люди, которые у нас собирают санитарные сумки на скорых и так далее. То есть, те люди, которые не относятся на прямую к медицинским работникам, но работаю также на скорой помощи, также в наших инфекционных больницах, и таким людям мы сделаем региональную доплату за риск. Определенные средства в размере 10 тысяч рублей они получат", — сказал Никитин.
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Как отметил губернатор Новгородской области, дополнительные региональные доплаты за риск будут установлены участковым терапевтам, участковым фельдшерам, водителям и персоналу машин неотложной помощи.
"Я вас заверяю, что каждый вопрос, каждую проблему, которая в этой сфере будет возникать, я буду рассматривать лично. Я буду читать ваши обращения. Я читаю их, собственно говоря, и смотрю те жалобы людей, которые есть. И все те вопросы я буду решать, это не так сложно. Мы с вами вместе работаем. Вы боретесь на передовой. Кто-то должен обеспечивать для вас условия, но тем не менее, все, что мы делаем, мы делаем для нашего региона. И делать мы это будем вместе, по-честному и в открытом режиме", — сказал Никитин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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130020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСледственный комитет России (СК РФ)Новгородская областьАндрей Никитин (политик)Общество
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