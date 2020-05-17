Новгородским медикам пообещали выплатить надбавки в ближайшее время

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Медики в Медики в Новгородской области , работающие с больными коронавирусом, в ближайшее время получат федеральные надбавки, также власти региона установят дополнительные выплаты для медицинского персонала и врачей, рассказал губернатор Андрей Никитин на видео, опубликованном на официальном канале оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что СК России проверяет данные о невыплате медикам в Новгородской области надбавок за работу с зараженными коронавирусом. Также следственные органы Новгородской области организовали доследственную проверку после обращения медиков города Старая Русса, которые заявили, что не могут получить выплаты за работу в условиях коронавируса. Власти региона также начали проверку.

"Сегодня ночью федеральный минздрав исправил свое постановление, и у нас появилась возможность заплатить всем тем, кто работает у нас в ЦГКБ (Центральная городская клиническая больница – ред.), работает в инфекционной больнице, сталкивался с ковидом в наших районных и межрайонных больницах, водителям скорой помощи, врачам скорой помощи, тем, кто в этом постановлении указан. Деньги не за фактически отработанное время, а за риск работы с ковидными больными. То есть, не рассчитывать эти деньги посменно и по суммам. Что мы, безусловно, в ближайшее время и сделаем", — сказал Никитин.

По словам губернатора, власти установят дополнительные региональные выплаты в таком же объеме для тех людей, которые регулярно сталкиваются с коронавирусом.

"Они будут рассчитываться по фактически отработанному времени…Я также вижу, что в этом документе, который приготовили наши федеральные коллеги, не указан прочий персонал: это рабочие, это люди, которые у нас собирают санитарные сумки на скорых и так далее. То есть, те люди, которые не относятся на прямую к медицинским работникам, но работаю также на скорой помощи, также в наших инфекционных больницах, и таким людям мы сделаем региональную доплату за риск. Определенные средства в размере 10 тысяч рублей они получат", — сказал Никитин.

Как отметил губернатор Новгородской области, дополнительные региональные доплаты за риск будут установлены участковым терапевтам, участковым фельдшерам, водителям и персоналу машин неотложной помощи.

"Я вас заверяю, что каждый вопрос, каждую проблему, которая в этой сфере будет возникать, я буду рассматривать лично. Я буду читать ваши обращения. Я читаю их, собственно говоря, и смотрю те жалобы людей, которые есть. И все те вопросы я буду решать, это не так сложно. Мы с вами вместе работаем. Вы боретесь на передовой. Кто-то должен обеспечивать для вас условия, но тем не менее, все, что мы делаем, мы делаем для нашего региона. И делать мы это будем вместе, по-честному и в открытом режиме", — сказал Никитин.