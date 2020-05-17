В Сеуле рассказали, какие маски предпочитают южнокорейские граждане

СЕУЛ, 17 мая – РИА Новости. Правительство Южной Кореи давно включило тканевые маски в список разрешенных средств защиты от Правительство Южной Кореи давно включило тканевые маски в список разрешенных средств защиты от коронавируса , а в США даже советуют их носить, но в то время как весь мир превращает маски с разноцветными принтами в модный аксессуар, южнокорейские граждане отдают предпочтение одноразовым маскам с фильтрами. Почему тканевые маски не приобрели популярность у местных жителей, выяснила у экспертов корреспондент РИА Новости.

"Очевидно, что эффективность тканевых масок низкая, хотя это лучше, чем не надевать вообще никакой маски. Разумеется, если есть выбор, то верным будет купить маску с фильтром, хотя бы KF80. Но даже при применении масок с фильтрами остаются такие проблемы, как регулярность и непрерывность использования, а также то, насколько усердно человек дезинфицирует руки", - заявил РИА Новости профессор кафедры превентивной медицины больницы Киль при Университете Качхон Чон Чжэхун.

Правительство Южной Кореи в начале эпидемии также заявляло, что коронавирус могут остановить только маски с фильтрами, поэтому и покупать имеет смысл только их, но в феврале и марте, когда из-за спекуляций на рынке масок стало катастрофически не хватать, правила изменили, разрешив использование тканевых и одноразовых медицинских масок, если не удается достать маску с фильтрами. Были внесены изменения в инструкции по профилактике вируса для населения, которые говорили, что "использование тканевых масок может помочь в ситуации, когда других масок нет или же вероятность заражения низкая, например, на открытом воздухе".

Тогда подобные заявления властей вызвали возмущение в обществе, поскольку изначально органы здравоохранения сообщали о результатах исследований, показавших неспособность обычной ткани останавливать вирус. Министр безопасности пищевых продуктов и медикаментов Ли Ый Гён поясняла, что тканевые маски можно использовать при хорошем уходе за ними.

В апреле и мае количество новых зараженных в Южной Корее резко уменьшилось, люди перестали скупать маски впрок, а производителям удалось наладить поставки достаточного количества материалов для производства нужного количества масок с фильтрами.

Теперь посредством правительственной системы распространения две маски с фильтром KF94 в неделю по скидочной цене (1800 вон или 107 рублей за штуку) продают всем, кто имеет удостоверение личности, даже иностранцам. Очереди в аптеки также исчезли, свои маски на неделю можно выкупить в любое время дня. Товар вернулся на полки не только в аптеках, но и в обычных супермаркетах, круглосуточных лавках и даже магазинах с косметикой и хозтоварами. Там цена на маски с фильтрами несколько дороже – примерно 3 тысячи вон за маску (около 180 рублей), но зато нет и количественного ограничения на покупку.

"В нынешней ситуации люди не стремятся покупать тканевые маски, ведь у них на выбор есть более эффективные и удобные опции. Мы больше не испытываем недостатка в масках с фильтрами, поэтому советуем покупателям выбирать их для обеспечения лучшей защиты. Те, кому трудно дышать в масках с фильтрами, могут купить пропускающие воздух одноразовые медицинские маски, которые не нужно стирать или дезинфицировать, а их цена не так уж высока - около 500 вон за маску (около 20 рублей), если покупать онлайн. Конечно, они недалеко ушли от тканевых, но намного более безопасны в плане размножения микробов. В поездке вы легко можете заменить такую маску на новую через несколько часов использования, не нужно стирать их и гладить", - рассказывает фармацевт в одной из аптек района Содэмун в Сеуле

В то же время не все эксперты разделяют уверенность в отсутствии барьерного эффекта у тканевых масок. "На самом деле пока недостаточно научных доказательств о сравнительной эффективности масок. В Южной Корее, конечно, более распространены маски с фильтрами KF80, KF94, а также одноразовые медицинские маски, но на самом деле маски из хлопка тоже применяются", - отмечает председатель Корейского общества эпидемиологии Ким Дон Хён.

В условиях нехватки хоть каких-то средств защиты, а также ради экономии южнокорейцы стали использовать и тканевые маски, но в то же время отдают предпочтение маскам с фильтрами, если есть такая возможность. В данном случае, вероятно, имеет место и психологический эффект.

По словам представителей индустрии производителей масок, в ситуации, когда большая часть населения отдает предпочтение одноразовым маскам, становится просто невыгодным производить большое количество тканевых средств защиты с принтами, так как это повышает их себестоимость, а, соответственно, и цену для покупателя, которая изначально является главным, если не единственным, преимуществом масок из хлопка как защиты от COVID-19.

"Многие в Южной Корее носили и носят черные тканевые маски, иногда с рисунком, как часть образа, стиля, но это никак не связано с профилактикой вируса. Такие маски не фильтруют заразу, так что стиль – стилем, а в местах скопления народа большинство надевает маски с фильтрами. Можно поверх надеть хлопковую маску, это выглядит красивее, но и дышать труднее. Мы сейчас продаем не больше и не меньше, чем до вируса", - комментирует продавец в магазинчике с аксессуарами в популярном у молодежи районе Хондэ, где продают в том числе и "стильные" тканевые маски.

Цена у таких масок, впрочем, совсем не низкая. В отличие от обычных одна фэшн-маска стоит около 30 тысяч вон (около 1800 рублей).