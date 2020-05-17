Туркмения продлила отмену всех международных авиарейсов до 20 июня

"В связи с пандемией коронавируса COVID-19 продлевается отмена всех международных рейсов авиакомпании до 20 июня 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

"Пассажиры с отмененных рейсов могут оформить заявление на возврат или дождаться возобновления полётов и перебронировать билеты на ближайшие удобные рейсы", - отмечается в сообщении авиакомпании.