Туркмения продлила отмену всех международных авиарейсов до 20 июня

АШХАБАД, 17 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Туркменские авиалинии" продлила отмену всех международных рейсов до 20 июня из-за пандемии, сообщает официальный сайт авиакомпании.
"В связи с пандемией коронавируса COVID-19 продлевается отмена всех международных рейсов авиакомпании до 20 июня 2020 года включительно", - говорится в сообщении.
"Пассажиры с отмененных рейсов могут оформить заявление на возврат или дождаться возобновления полётов и перебронировать билеты на ближайшие удобные рейсы", - отмечается в сообщении авиакомпании.
Ранее "Туркменские авиалинии" отменили все международные авиарейсы до 20 мая.
Согласно сообщениям официальных туркменских властей, случаи заболевания коронавирусом нового типа в стране не зафиксированы.
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