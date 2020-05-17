Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T15:13
https://ria.ru/20200517/1571577649.html
Туркмения продлила отмену всех международных авиарейсов до 20 июня
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8790a29038daeafa5b2a382b147d0f13.jpg
РИА Новости

Туркмения продлила отмену всех международных авиарейсов до 20 июня

15:13 17.05.2020
718
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
АШХАБАД, 17 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Туркменские авиалинии" продлила отмену всех международных рейсов до 20 июня из-за пандемии, сообщает официальный сайт авиакомпании.
"В связи с пандемией коронавируса COVID-19 продлевается отмена всех международных рейсов авиакомпании до 20 июня 2020 года включительно", - говорится в сообщении.
Таким образом, отменяются рейсы из Ашхабада и обратно - в Стамбул, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минск, Алматы, Франкфурт -на–Майне, Бирмингем, Амритсар, Дели, Дубай, Абу-Даби, Пекин и Бангкок.
"Пассажиры с отмененных рейсов могут оформить заявление на возврат или дождаться возобновления полётов и перебронировать билеты на ближайшие удобные рейсы", - отмечается в сообщении авиакомпании.
Государственный флаг Туркменистана в Ашхабаде
3 мая, 09:40Распространение нового коронавируса
В ВОЗ оценили меры Туркмении против коронавируса
Ранее "Туркменские авиалинии" отменили все международные авиарейсы до 20 мая.
Согласно сообщениям официальных туркменских властей, случаи заболевания коронавирусом нового типа в стране не зафиксированы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТуркменияВ мире
Рекомендуем
Сотрудник полиции
На Кубани проверят видео с вечеринкой во время самоизоляции
Женщина в защитной медицинской маске в лавке традиционных исламских товаров на рынке в старом Каире, Египет
В Египте с 30 мая планируют ввести масочный режим
Патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
Россия зафиксировала в Сирии 11 нарушений перемирия за сутки
Врачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Ученые смоделировали пик заболеваемости COVID-19 в регионах
Емкость с антигеном с меткой в лаборатории в технопарке Сколково
СМИ: на Мадагаскаре зафиксировали первый случай смерти от COVID-19
Девушка во время самоизоляции дома
Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая
Государственный флаг Туркменистана в Ашхабаде
Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
В Сеуле рассказали, какие маски предпочитают южнокорейские граждане
Татьяна Голикова
Голикова объяснила невыгодность занижения смертности от COVID-19
Последствия наводнения в Сардобинском районе Узбекистана
Мирзиеев и Токаев обсудили ликвидацию последствий наводнения
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Путин поздравил с днем рождения президента Казахстана Токаева
Планета Земля
Запуск группы спутников Starlink перенесли из-за тропической депрессии
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
В воскресенье планируются вывозные рейсы в Россию из шести стран
Горожане на одной из улиц в Щелково Московской области
Вирусолог прокомментировал частичную отмену ограничений в Подмосковье
Медицинские работники
В Пермском крае еще в одной больнице проверят выплату надбавок медикам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28Эксперт рассказала, как правильно избавляться от долгового бремени
03:26Синоптик рассказал, когда вернется тепло
03:22Эксперты рассказали, кто сможет продолжить работать удаленно в будущем
03:15В Непале продлили режим изоляции до 2 июня
03:13В Доминикане продлили действие режима ЧС до 1 июня
03:11Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ
03:09Россия и Киргизия обсуждают поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8
03:06"Билайн" протестирует сеть 5G на беспилотных БелАЗах на угольном разрезе
03:05Источник: один пусков ракеты "Союз" с космодрома Куру отложили
02:48В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС
02:39В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
02:29Трамп заявил о большом сокращении случаев COVID-19 в США
02:27МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ
02:25Эксперт рассказал, можно ли перезванивать по неотвеченным вызовам
02:14Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч
02:04Прибывающим в Эквадор необходимо будет доказать отсутствие коронавируса
01:51"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
01:48Американское издание рассказало о "морском монстре" из России
01:33Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами
01:29В России ликвидировали 23 лесных пожара за сутки
Лента новостейМолния