В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 60 стран поддержали призыв Более 60 стран поддержали призыв Австралии и Европейского союза провести независимое расследование причин вспышки коронавируса нового типа, сообщила австралийская телерадиокорпорация ABC

По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса , ранее вызвал критику со стороны Пекина , однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет".

Отмечается, что Австралия и страны ЕС объединили свои усилия вокруг предложения провести "беспристрастную, независимую и всеобъемлющую" оценку "скоординированных ВОЗ ответных мер в области здравоохранения по противодействию COVID-19". При этом в документе не упоминается конкретно Китай или город Ухань , где вспышка коронавируса изначально возникла.

"Австралия и значительное число стран являются соавторами резолюции под руководством ЕС, которая включает в себя призыв к беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке", - заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн.

Министр отметила, что речь идет о "независимом обзоре пандемии с целью помочь миру извлечь уроки, необходимые для защиты глобального здоровья".

Великобритания, Южная Корея, Турция, Индонезия и По данным телерадиокорпорации, предложение поддержали в общей сложности 62 страны, среди них Россия, Япония ЮАР . Тем не менее на данный момент инициативу не поддержали ни США , ни Китай.

"Дипломаты ЕС и Австралии в воскресенье по-прежнему работали над тем, чтобы убедить обе крупные державы (США и Китай - ред.) оказать свою поддержку", - отмечает телерадиокорпорация.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.