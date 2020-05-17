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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T15:07
https://ria.ru/20200517/1571577556.html
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570333129_0:234:3066:1959_1036x0_80_0_0_d7b44c7d48ea5524865398641990da9d.jpg
РИА Новости

В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии

15:07 17.05.2020
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© REUTERS / Loren ElliottСотрудники полиции у здания Сиднейского оперного театра
Сотрудники полиции у здания Сиднейского оперного театра
© REUTERS / Loren Elliott
Сотрудники полиции у здания Сиднейского оперного театра
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 60 стран поддержали призыв Австралии и Европейского союза провести независимое расследование причин вспышки коронавируса нового типа, сообщила австралийская телерадиокорпорация ABC.
По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет".
В Центральном госпитале города Ухань
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Отмечается, что Австралия и страны ЕС объединили свои усилия вокруг предложения провести "беспристрастную, независимую и всеобъемлющую" оценку "скоординированных ВОЗ ответных мер в области здравоохранения по противодействию COVID-19". При этом в документе не упоминается конкретно Китай или город Ухань, где вспышка коронавируса изначально возникла.
"Австралия и значительное число стран являются соавторами резолюции под руководством ЕС, которая включает в себя призыв к беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке", - заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн.
Министр отметила, что речь идет о "независимом обзоре пандемии с целью помочь миру извлечь уроки, необходимые для защиты глобального здоровья".
По данным телерадиокорпорации, предложение поддержали в общей сложности 62 страны, среди них Россия, Япония, Великобритания, Южная Корея, Турция, Индонезия и ЮАР. Тем не менее на данный момент инициативу не поддержали ни США, ни Китай.
"Дипломаты ЕС и Австралии в воскресенье по-прежнему работали над тем, чтобы убедить обе крупные державы (США и Китай - ред.) оказать свою поддержку", - отмечает телерадиокорпорация.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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