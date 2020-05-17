Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T14:54
https://ria.ru/20200517/1571577291.html
В Петербурге коронавирус выявили у трех студентов из Вьетнама
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

В Петербурге коронавирус выявили у трех студентов из Вьетнама

14:54 17.05.2020
5047
© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Одно из общежитий Санкт-Петербургского государственного Лесотехнического университета имени Кирова переведено в режим обсервации после выявления коронавируса у трех студентов из Вьетнама, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель пресс-службы вуза.
"Общежитие №5 на Новороссийской улице находится в режиме обсервации после того, как коронавирусная инфекция выявлена у трех студентов из Вьетнама. В нем находятся около 100 сотрудников и проживающих, все они протестированы на COVID-19", - рассказала она.
Дезинфекция в Санкт-Петербурге
16 мая, 12:00Распространение нового коронавируса
Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило десять тысяч
Собеседница агентства уточнила, что заразившееся коронавирусом вьетнамские студенты, которые остаются в этом же общежитии, но изолированы от остальных, чувствуют себя хорошо.
"Ситуация полностью контролируется управлением Роспотребнадзора и руководством вуза. Сейчас решается вопрос об обеспечении тех, кто находится в общежитии, горячим питанием. Также организован медицинский пост", - отметила представитель Лесотехнического университета.
Этот вуз образован в 1803 году как Царскосельский лесной институт, который в 1811 году из Царского села переведен в Санкт-Петербург и объединен с частным Лесным институтом графа Орлова, получив наименование Санкт-Петербургский форст-институт. С 1877 года переименован в Санкт-Петербургский лесной институт, а в 1929 году – в Ленинградскую лесотехническую академию имени Кирова. В состав Лесотехнического университета, согласно его сайту, входит ряд профильных институтов, в том числе институт ландшафтной архитектуры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
100311
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВьетнамСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Сдача ЕГЭ по географии и литературе
ЕГЭ по базовой математике не будут проводить в 2020 году
Врачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Ученые смоделировали пик заболеваемости COVID-19 в регионах
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова объяснила, почему большая часть россиян не переболела COVID-19
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
Глава Крыма пообещал выплаты на детей в возрасте от 16 лет
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Глава Минобрнауки рассказал о ситуации с госэкзаменами в вузах
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников назвал самый эффективный способ защиты от коронавируса
Врач и пациент в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Рост распространения коронавируса в России остановился
Татьяна Голикова
Голикова объяснила невыгодность занижения смертности от COVID-19
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова назвала нормальное число новых заражений коронавирусом
Сотрудник полиции
На Кубани проверят видео с вечеринкой во время самоизоляции
Автомобиль скорой помощи у больницы в Санкт-Петербурге
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
В Сеуле рассказали, какие маски предпочитают южнокорейские граждане
Анализ на коронавирус
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Рабочие в защитных масках во врем строительства станции метро Кленовый бульвар
В Подмосковье с понедельника начнут снимать ограничения по COVID-19
Разделение крови на компоненты в лаборатории
Названы первые претенденты на вакцинацию от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28Эксперт рассказала, как правильно избавляться от долгового бремени
03:26Синоптик рассказал, когда вернется тепло
03:22Эксперты рассказали, кто сможет продолжить работать удаленно в будущем
03:15В Непале продлили режим изоляции до 2 июня
03:13В Доминикане продлили действие режима ЧС до 1 июня
03:11Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ
03:09Россия и Киргизия обсуждают поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8
03:06"Билайн" протестирует сеть 5G на беспилотных БелАЗах на угольном разрезе
03:05Источник: один пусков ракеты "Союз" с космодрома Куру отложили
02:48В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС
02:39В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
02:29Трамп заявил о большом сокращении случаев COVID-19 в США
02:27МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ
02:25Эксперт рассказал, можно ли перезванивать по неотвеченным вызовам
02:14Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч
02:04Прибывающим в Эквадор необходимо будет доказать отсутствие коронавируса
01:51"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
01:48Американское издание рассказало о "морском монстре" из России
01:33Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами
01:29В России ликвидировали 23 лесных пожара за сутки
Лента новостейМолния