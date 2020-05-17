В Петербурге коронавирус выявили у трех студентов из Вьетнама

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Одно из общежитий Санкт-Петербургского государственного Лесотехнического университета имени Кирова переведено в режим обсервации после выявления коронавируса у трех студентов из Вьетнама, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель пресс-службы вуза.
"Общежитие №5 на Новороссийской улице находится в режиме обсервации после того, как коронавирусная инфекция выявлена у трех студентов из Вьетнама. В нем находятся около 100 сотрудников и проживающих, все они протестированы на COVID-19", - рассказала она.
Собеседница агентства уточнила, что заразившееся коронавирусом вьетнамские студенты, которые остаются в этом же общежитии, но изолированы от остальных, чувствуют себя хорошо.
"Ситуация полностью контролируется управлением Роспотребнадзора и руководством вуза. Сейчас решается вопрос об обеспечении тех, кто находится в общежитии, горячим питанием. Также организован медицинский пост", - отметила представитель Лесотехнического университета.
Этот вуз образован в 1803 году как Царскосельский лесной институт, который в 1811 году из Царского села переведен в Санкт-Петербург и объединен с частным Лесным институтом графа Орлова, получив наименование Санкт-Петербургский форст-институт. С 1877 года переименован в Санкт-Петербургский лесной институт, а в 1929 году – в Ленинградскую лесотехническую академию имени Кирова. В состав Лесотехнического университета, согласно его сайту, входит ряд профильных институтов, в том числе институт ландшафтной архитектуры.
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