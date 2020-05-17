В Петербурге администратор автосервиса протаранил грабителей

"Полицией возбуждено уголовное дело после хищения имущества из автосервиса на улице Симонова", — сказано в сообщении.

Ранее в полицию поступило сообщение, что четверо неизвестных на автомобиле заехали в автосервис на улице Симонова и, разбив стекло, похитили металлический ящик. "Двадцатидвухлетний администратор автосалона, пытаясь пресечь преступление, на своем автомобиле ВАЗ спровоцировал ДТП, причинив неизвестным телесные повреждения. Однако злоумышленникам все-таки удалось скрыться на автомобиле BMW с установленными подложными госзнаками", — сказано в сообщении.