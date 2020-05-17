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2020-05-17T15:44
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В Петербурге администратор автосервиса протаранил грабителей
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РИА Новости

В Петербурге администратор автосервиса протаранил грабителей

14:35 17.05.2020 (обновлено: 15:44 17.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Администратор автосервиса спровоцировал ДТП в Петербурге, наехав на автомобиле на мужчин, которые ограбили место его работы и скрылись, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицией возбуждено уголовное дело после хищения имущества из автосервиса на улице Симонова", — сказано в сообщении.
Ранее в полицию поступило сообщение, что четверо неизвестных на автомобиле заехали в автосервис на улице Симонова и, разбив стекло, похитили металлический ящик. "Двадцатидвухлетний администратор автосалона, пытаясь пресечь преступление, на своем автомобиле ВАЗ спровоцировал ДТП, причинив неизвестным телесные повреждения. Однако злоумышленникам все-таки удалось скрыться на автомобиле BMW с установленными подложными госзнаками", — сказано в сообщении.
Позднее в полицию сообщили, что в больницу Всеволожска обратился мужчина, который был госпитализирован с множественными травмами. Полные данные и обстоятельства получения травм устанавливаются.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России "Разбой".
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