Депутат прокомментировал обвинения России в дезинформации по COVID-19

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Еврокомиссии следует в первую очередь разобраться с потоком лжи и дезинформации, которая публикуется в западной прессе о ситуации с коронавирусом в России, заявил РИА Новости член комитета ГД по информационной политике Евгений Ревенко, комментируя заявление официального представителя ЕК Питера Стано о якобы исходящей из РФ дезинформации по COVID-19.
Стано ранее заявил в интервью таблоиду Bild am Sonntag, что, по мнению ЕК, различные "источники из России" якобы способствуют распространению в странах ЕС теорий заговора и дезинформации о коронавирусе нового типа. По его словам, цель подобной дезинформации состоит в том, чтобы "поставить под сомнение авторитет и способность ЕС и стран-членов объединения преодолеть кризис", кроме того, речь якобы идет о стремлении "подорвать доверие общественности к местным властям". В заметке таблоида не содержится ни примеров "дезинформации", ни упоминаний конкретных источников, которые, по словам представителя ЕК, распространяют подобные данные.
"Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую. Не мешало бы в первую очередь разобраться с тем потоком лжи и дезинформации, которая публикуется в западной прессе в связи с ситуацией в России. Я бы посоветовал Питеру Стано обратить внимание на публикации в Financial Times и New York Times, которые безосновательно утверждали, что статистика смертности в России сильно занижена. Никто до сих пор не может ответить на вопрос, на основе чего сделаны эти публикации", - сказал Ревенко.
Ранее Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики. По официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание со ссылкой на собственный анализ, в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет: 1841 человек в Москве и 232 - в Санкт-Петербурге, всего 2073 человека. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой. По словам представителя ВОЗ, сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет.
"Очевидно, данные публикации преследуют две цели: отвлечь внимание от собственных проблем, проблем в сфере здравоохранения, и посеять среди населения недоверие к официальной информации. И данное заявление я могу отнести к той же категории публикаций", - подчеркнул Ревенко.
Депутат отметил, что заявление Стано также может быть попыткой "прикрыть ту неблаговидную деятельность", которую осуществляют отдельные зарубежные СМИ.
"У меня вызывают сожаление и недоумение подобного рода заявления официальных представителей в силу того, что в данной сложной, тяжелой ситуации, в которой все оказались, необходимо проявлять солидарность, а не выяснять отношения друг с другом", - заключил Ревенко.
Как заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Евросоюз так и не предоставил ни единого факта о якобы дезинформации со стороны России по поводу пандемии коронавируса. По словам министра, Россия привыкла к тому, что западные коллеги все чаще пытаются найти некие объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.