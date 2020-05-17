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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T14:06
https://ria.ru/20200517/1571575321.html
Депутат прокомментировал обвинения России в дезинформации по COVID-19
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РИА Новости

Депутат прокомментировал обвинения России в дезинформации по COVID-19

13:43 17.05.2020 (обновлено: 14:06 17.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Еврокомиссии следует в первую очередь разобраться с потоком лжи и дезинформации, которая публикуется в западной прессе о ситуации с коронавирусом в России, заявил РИА Новости член комитета ГД по информационной политике Евгений Ревенко, комментируя заявление официального представителя ЕК Питера Стано о якобы исходящей из РФ дезинформации по COVID-19.
Стано ранее заявил в интервью таблоиду Bild am Sonntag, что, по мнению ЕК, различные "источники из России" якобы способствуют распространению в странах ЕС теорий заговора и дезинформации о коронавирусе нового типа. По его словам, цель подобной дезинформации состоит в том, чтобы "поставить под сомнение авторитет и способность ЕС и стран-членов объединения преодолеть кризис", кроме того, речь якобы идет о стремлении "подорвать доверие общественности к местным властям". В заметке таблоида не содержится ни примеров "дезинформации", ни упоминаний конкретных источников, которые, по словам представителя ЕК, распространяют подобные данные.
"Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую. Не мешало бы в первую очередь разобраться с тем потоком лжи и дезинформации, которая публикуется в западной прессе в связи с ситуацией в России. Я бы посоветовал Питеру Стано обратить внимание на публикации в Financial Times и New York Times, которые безосновательно утверждали, что статистика смертности в России сильно занижена. Никто до сих пор не может ответить на вопрос, на основе чего сделаны эти публикации", - сказал Ревенко.
Ранее Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики. По официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание со ссылкой на собственный анализ, в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет: 1841 человек в Москве и 232 - в Санкт-Петербурге, всего 2073 человека. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой. По словам представителя ВОЗ, сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет.
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"Очевидно, данные публикации преследуют две цели: отвлечь внимание от собственных проблем, проблем в сфере здравоохранения, и посеять среди населения недоверие к официальной информации. И данное заявление я могу отнести к той же категории публикаций", - подчеркнул Ревенко.
Депутат отметил, что заявление Стано также может быть попыткой "прикрыть ту неблаговидную деятельность", которую осуществляют отдельные зарубежные СМИ.
"У меня вызывают сожаление и недоумение подобного рода заявления официальных представителей в силу того, что в данной сложной, тяжелой ситуации, в которой все оказались, необходимо проявлять солидарность, а не выяснять отношения друг с другом", - заключил Ревенко.
Как заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Евросоюз так и не предоставил ни единого факта о якобы дезинформации со стороны России по поводу пандемии коронавируса. По словам министра, Россия привыкла к тому, что западные коллеги все чаще пытаются найти некие объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВ мире
Популярные комментарии
Очухалась европка и пошел словесный понос в адрес России
17 мая, 14:34
Алла Бурн
55602423
"Очевидно, данные публикации преследуют две цели..." Эти две цели, как зуд у вшивого - всегда одни и те же: прикрыть свой грязный зад, указав (придумав) на промахи другого и зависть, замешанная на подлости, от того и информационный онанизм.
17 мая, 14:26
jjzl.1
57020219
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