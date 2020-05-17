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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T13:40
https://ria.ru/20200517/1571575218.html
В Казань прибыл вывозной рейс из Ташкента со 146 россиянами
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570392316_0:153:3072:1880_1036x0_80_0_0_70070422f05f806d2bd61cdc98850a8f.jpg
РИА Новости

В Казань прибыл вывозной рейс из Ташкента со 146 россиянами

13:40 17.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник Роспотребназора Республики Татарстан встречает пассажиров самолета
Сотрудник Роспотребназора Республики Татарстан встречает пассажиров самолета
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник Роспотребназора Республики Татарстан встречает пассажиров самолета. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Самолет "Узбекских авиалиний" со 146 россиянами на борту в воскресенье прибыл из Ташкента в Казань, сообщается на онлайн-табло аэропорта.
Ранее посольство РФ в Узбекистане сообщило, что авиакомпания Uzbekistan Airways в воскресенье доставит чартерным рейсом 146 россиян из Ташкента в Казань. Это уже второй чартер из столицы Узбекистана в РФ после длительной паузы. В субботу Uzbekistan Airways также доставил 46 россиян в Ростов-на-Дону, а на обратном пути в Ташкент - 260 граждан Узбекистана.
Air Moldova
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"Самолет Ташкент – Казань приземлился в 13.17", - сообщается на онлайн-табло аэропорта.
Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение, были приостановлены чартерные рейсы по специальным решениям правительства. В минувшую пятницу спецрейсы были возобновлены.
По данным дипмиссии, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину было вывезено более 2,7 тысячи россиян. В марте чартеры "Аэрофлота" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19АэрофлотМоскваТашкентНовосибирскРостов-на-ДонуКазаньОбщество
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