В Казань прибыл вывозной рейс из Ташкента со 146 россиянами

Ранее посольство РФ в Узбекистане сообщило, что авиакомпания Uzbekistan Airways в воскресенье доставит чартерным рейсом 146 россиян из Ташкента в Казань. Это уже второй чартер из столицы Узбекистана в РФ после длительной паузы. В субботу Uzbekistan Airways также доставил 46 россиян в Ростов-на-Дону, а на обратном пути в Ташкент - 260 граждан Узбекистана.
"Самолет Ташкент – Казань приземлился в 13.17", - сообщается на онлайн-табло аэропорта.
Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение, были приостановлены чартерные рейсы по специальным решениям правительства. В минувшую пятницу спецрейсы были возобновлены.
По данным дипмиссии, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину было вывезено более 2,7 тысячи россиян. В марте чартеры "Аэрофлота" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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