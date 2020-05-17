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2020-05-17T13:37
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Путин поздравил с днем рождения президента Казахстана Токаева
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РИА Новости

Путин поздравил с днем рождения президента Казахстана Токаева

13:24 17.05.2020 (обновлено: 13:37 17.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым поздравил его с днем рождения и обсудил двусторонние вопросы, сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с днем рождения. Затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.
Ранее президент РФ направил Токаеву поздравительную телеграмму.
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РоссияКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинКазахстанПолитика
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