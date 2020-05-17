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2020-05-17T14:22
https://ria.ru/20200517/1571574129.html
Климатолог объяснил весенние погодные аномалии
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РИА Новости

Климатолог объяснил весенние погодные аномалии

13:11 17.05.2020 (обновлено: 14:22 17.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичДевушка в защитной маске в Москве
Девушка в защитной маске в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов объяснил аномальные показатели температур весной.
По его словам, в это время года идет перестройка с зимнего режима на летний.

"Как осенью случается бабье лето, так и весной бывают возвратные похолодания. Это неотъемлемая черта весеннего сезона", — рассказал ученый в комментарии Ura.ru.

Климатолог объяснил, что ситуация с погодой будет зависеть от движения циклонов. Так, над европейской частью России сейчас проходит сильный циклон, который приносит в Москву холодные воздушные массы с Северного моря.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
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Вильфанд назвал причину, сильнее всего влияющую на температуру планеты

"Дальше циклон пойдет на восток, на Урал. Туда холодный воздух будет идти с Баренцева моря", — уточнил он.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила об аномальном похолодании в столице. Синоптик связала явление с переносом воздушных масс с северо-запада в центральную часть страны.
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Татьяна ПоздняковаРоссийская академия наукВладимир СеменовМоскваОбщество
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