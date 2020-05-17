Климатолог объяснил весенние погодные аномалии

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов объяснил аномальные показатели температур весной.
По его словам, в это время года идет перестройка с зимнего режима на летний.
"Как осенью случается бабье лето, так и весной бывают возвратные похолодания. Это неотъемлемая черта весеннего сезона", — рассказал ученый в комментарии Ura.ru.
Климатолог объяснил, что ситуация с погодой будет зависеть от движения циклонов. Так, над европейской частью России сейчас проходит сильный циклон, который приносит в Москву холодные воздушные массы с Северного моря.
"Дальше циклон пойдет на восток, на Урал. Туда холодный воздух будет идти с Баренцева моря", — уточнил он.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила об аномальном похолодании в столице. Синоптик связала явление с переносом воздушных масс с северо-запада в центральную часть страны.