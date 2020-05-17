Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T12:51
https://ria.ru/20200517/1571573434.html
Пять умерших пациентов с COVID-19 в Петербурге были старше 65 лет
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570758757_0:204:2913:1843_1036x0_80_0_0_005f7f4b8e33ddb079f8381077bf56a1.jpg
РИА Новости

Пять умерших пациентов с COVID-19 в Петербурге были старше 65 лет

12:51 17.05.2020
444
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВодитель и врач в автомобиле скорой помощи
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Еще пять пациентов с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, были старше 65 лет и имели хронические заболевания, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, в эпидемический сезон 2020-2021 подтвердила еще пять смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Вчера, 10:59Распространение нового коронавируса
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
Скончались мужчины 69 и 86 лет и женщины 80, 65 и 80 лет. Все скончались во второй половине апреля.
"Пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, кардиосклероз, последствия инсульта и ожирение. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - отмечается в сообщении.
По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 451 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 10 462 случая заражения COVID-19. Умерло 85 человек. Выздоровело 2175 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
100602
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Тестирование на коронавирус
В Петербурге умерли еще шесть пациентов с COVID-19
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова объяснила, почему большая часть россиян не переболела COVID-19
Врач в больнице
В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом
Скриншот страницы Елены Ваенги в Instagram
Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк
Машина скорой помощи, Италия
В Италии зафиксировали наименьшее число жертв COVID-19 с начала пандемии
Врачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Ученые смоделировали пик заболеваемости COVID-19 в регионах
Сотрудница больницы
В Испании за сутки умерли 87 человек с коронавирусом
Татьяна Голикова
Голикова объяснила невыгодность занижения смертности от COVID-19
Врач
В Израиле умерли еще три пациента с COVID-19
Производство медицинских масок и респираторов в технополисе Москва
В Роспотребнадзоре рассказали, где нужно носить маску
Врач и пациент в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Рост распространения коронавируса в России остановился
Работа российских военных медиков в Сербии во время пандемии коронавируса
Второй за воскресенье самолет с военными медиками вернулся в Россию
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Тесты на коронавирус
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 298 человек
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Петербурге коронавирус выявили у трех студентов из Вьетнама
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Эксперты рассказали, кто сможет продолжить работать удаленно в будущем
03:15В Непале продлили режим изоляции до 2 июня
03:13В Доминикане продлили действие режима ЧС до 1 июня
03:11Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ
03:09Россия и Киргизия обсуждают поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8
03:06"Билайн" протестирует сеть 5G на беспилотных БелАЗах на угольном разрезе
03:05Источник: один пусков ракеты "Союз" с космодрома Куру отложили
02:48В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС
02:39В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
02:29Трамп заявил о большом сокращении случаев COVID-19 в США
02:27МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ
02:14Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч
02:04Прибывающим в Эквадор необходимо будет доказать отсутствие коронавируса
01:51"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
01:48Американское издание рассказало о "морском монстре" из России
01:33Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами
01:29В России ликвидировали 23 лесных пожара за сутки
01:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,7 миллиона
01:10Мировые цены на нефть побили месячный рекорд
00:52Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Лента новостейМолния