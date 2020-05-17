Пять умерших пациентов с COVID-19 в Петербурге были старше 65 лет

Водитель и врач в автомобиле скорой помощи. Архивное фото

Водитель и врач в автомобиле скорой помощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Еще пять пациентов с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Еще пять пациентов с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге , были старше 65 лет и имели хронические заболевания, сообщает городской комитет по здравоохранению.

"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, в эпидемический сезон 2020-2021 подтвердила еще пять смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Скончались мужчины 69 и 86 лет и женщины 80, 65 и 80 лет. Все скончались во второй половине апреля.

"Пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, кардиосклероз, последствия инсульта и ожирение. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - отмечается в сообщении.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 451 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 10 462 случая заражения COVID-19. Умерло 85 человек. Выздоровело 2175 человек.