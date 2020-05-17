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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T12:44
https://ria.ru/20200517/1571573136.html
Сообщения о нарушениях в выплатах ульяновским медикам проверят
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571541606_0:0:3226:1814_1036x0_80_0_0_723b9f51fc07228d52d02e8163a4375e.jpg
РИА Новости

Сообщения о нарушениях в выплатах ульяновским медикам проверят

12:44 17.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи и пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" в Москве
Врачи и пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
САМАРА, 17 мая - РИА Новости. Прокуратура Ульяновской области проводит проверку после сообщений о возможных нарушениях при начислении доплат медикам, работающим с больными коронавирусом, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
Ранее местные СМИ написали, что медики скорой в Ульяновске пожаловались на отсутствие доплат за работу с больными COVID-19. Кроме того, по словам губернатора региона Сергея Морозова, выборочная проверка минздрава выявила нарушения в начислении медработникам выплат за апрель в четырех медучреждениях.
"Прокуратура Ульяновской области проводит проверку по сообщениям СМИ о возможных нарушениях закона при организации оплаты труда и предоставлении стимулирующих выплат работникам учреждений системы здравоохранения и водителям скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, прокуратура оценит законность начисления медработникам, работающим с больными коронавирусом, зарплаты и различных доплат, а также проверит, получили ли медики положенные суммы в полном объеме.
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"При наличии оснований в ходе проверки будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования", - сказано в релизе.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ульяновская областьУльяновск
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