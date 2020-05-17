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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T12:30
https://ria.ru/20200517/1571571493.html
В Испании жертвами коронавируса стали 87 человек за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571242839_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_b2491db353f9e938662b585548bb0e2d.jpg
РИА Новости

В Испании жертвами коронавируса стали 87 человек за сутки

11:53 17.05.2020 (обновлено: 12:30 17.05.2020)
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© REUTERS / Susana VeraНадпись "Не входите, изоляция" в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
© REUTERS / Susana Vera
МАДРИД, 17 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Испании за минувшие сутки составило 87 человек, это самый низкий показатель за последние два месяца, следует из данных министерства здравоохранения страны.
Число жертв за 24 часа составило менее ста впервые с 12 марта. Общее число умерших с начала эпидемии достигло 27 650.
За последние сутки с помощью тестов ПЦР был выявлен 421 новый случай заражения, всего с начала эпидемии 231 350 (из них 50 938 – медики). Выздоровели 2 719 человек, с начала эпидемии – 149 576.
Днем ранее число жертв коронавируса составило 102, были выявлены 539 новых случаев заражения, выздоровели 1663 пациента.
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Власти Испании в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живут примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. С 18 мая на первую стадию перейдут еще ряд регионов. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас. Режим повышенной готовности действует до 24 мая, правительство хочет продлить его еще на месяц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИспанияВ мире
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