В Испании жертвами коронавируса стали 87 человек за сутки

Число жертв за 24 часа составило менее ста впервые с 12 марта. Общее число умерших с начала эпидемии достигло 27 650.

За последние сутки с помощью тестов ПЦР был выявлен 421 новый случай заражения, всего с начала эпидемии 231 350 (из них 50 938 – медики). Выздоровели 2 719 человек, с начала эпидемии – 149 576.