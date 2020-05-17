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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
2020-05-17T15:42
https://ria.ru/20200517/1571570036.html
В Тюменской области 18 мая заработает сфера услуг и магазины промтоваров
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571543567_0:319:2874:1936_1036x0_80_0_0_fcd0e4a35abd7449340f6071d94bd4c7.jpg
РИА Новости

В Тюменской области 18 мая заработает сфера услуг и магазины промтоваров

12:03 17.05.2020 (обновлено: 15:42 17.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ/ТЮМЕНЬ, 17 мая – РИА Новости. Тюменская область переходит на первый этап снятия ограничений по коронавирусу, с 18 мая возобновляют работу предприятия сферы услуг и непродовольственные магазины, заявил в воскресенье глава региона Александр Моор.
По последним данным в области зарегистрированы 1135 случаев заболевания COVID-19, из них 33 – за последние сутки.
Город Тюмень
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По словам Моора, коэффициент распространения вируса в области находится на уровне 0,6, а охват тестирования – 280 на 100 тысяч населения. Он уточнил, что регион достиг необходимых показателей, чтобы перейти на второй этап снятия ограничений, однако спешка в этом деле может привести к ухудшению ситуации с распространением COVID-19.
"Поэтому я предлагаю сделать первый очень аккуратный шаг и перейти к первому этапу снятия ограничений и посмотреть, как это отразиться на санитарно-эпидемиологической обстановке в нашем регионе… Это означает, что с понедельника, 18 мая, появится возможность работы у всех предприятий сферы услуг, у всех без исключения. А также возможность работы магазинов, которые торгуют непродовольственными товарами", - сказал Моор.
Он пояснил, что у магазинов, которым разрешено работать, должен быть отдельный наружный с улицы вход, а общая площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров. Обслуживание покупателей должно происходить из расчета 4 квадратных метра на одного покупателя. "Ну и, безусловно, все предприниматели и работники торгового зала, и получатели услуг должны соблюдать все предписанные санитарно-эпидемиологические нормы", - подчеркнул губернатор.
Он добавил, что в регионе сохраняются режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и обязательный масочный режим.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Тюменская областьАлександр МоорТюменская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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