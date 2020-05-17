В Тюменской области 18 мая заработает сфера услуг и магазины промтоваров

ЕКАТЕРИНБУРГ/ТЮМЕНЬ, 17 мая – РИА Новости. Тюменская область переходит на первый этап снятия ограничений по коронавирусу , с 18 мая возобновляют работу предприятия сферы услуг и непродовольственные магазины, заявил в воскресенье глава региона Александр Моор

По последним данным в области зарегистрированы 1135 случаев заболевания COVID-19, из них 33 – за последние сутки.

По словам Моора, коэффициент распространения вируса в области находится на уровне 0,6, а охват тестирования – 280 на 100 тысяч населения. Он уточнил, что регион достиг необходимых показателей, чтобы перейти на второй этап снятия ограничений, однако спешка в этом деле может привести к ухудшению ситуации с распространением COVID-19.

"Поэтому я предлагаю сделать первый очень аккуратный шаг и перейти к первому этапу снятия ограничений и посмотреть, как это отразиться на санитарно-эпидемиологической обстановке в нашем регионе… Это означает, что с понедельника, 18 мая, появится возможность работы у всех предприятий сферы услуг, у всех без исключения. А также возможность работы магазинов, которые торгуют непродовольственными товарами", - сказал Моор.

Он пояснил, что у магазинов, которым разрешено работать, должен быть отдельный наружный с улицы вход, а общая площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров. Обслуживание покупателей должно происходить из расчета 4 квадратных метра на одного покупателя. "Ну и, безусловно, все предприниматели и работники торгового зала, и получатели услуг должны соблюдать все предписанные санитарно-эпидемиологические нормы", - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что в регионе сохраняются режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и обязательный масочный режим.