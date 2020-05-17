В России за сутки умерли 94 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. За сутки в России умерли 94 человека с COVID-19, за все время - 2 631, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За последние сутки умерли 94 человек... Умерли за весь период 2 631 человек", - говорится в сообщении.
В частности, за сутки 71 человек умерли в Москве, шесть - в Подмосковье, пять - в Санкт-Петербурге, три - в Ростовской области, два - в Дагестане.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.