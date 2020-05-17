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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T10:40
https://ria.ru/20200517/1571569273.html
В Москве выявили 3855 случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569912102_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_046f6facca3531993d3d0e391bcdc136.jpg
РИА Новости

В Москве выявили 3855 случаев заражения коронавирусом

10:40 17.05.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкСотрудницы в лаборатории
Сотрудницы в лаборатории
© Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
Сотрудницы в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 3855, в Подмосковье - 907, в Санкт-Петербурге - 451, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
По данным оперштаба, за сутки в стране зарегистрировано 9 709 новых случаев заболевания.
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"Распределение по субъектам: Москва - 3855, Московская область - 907, Санкт-Петербург - 451", - говорится в сообщении.
Также 281 новый случай зарегистрирован в Нижегородской области, 160 - Свердловской, 121 - в Саратовской, 118 - в Ханты-Мансийском автономном округе, 115 - в Ростовской области, 114 - в Красноярском крае, 101 - в Ульяновской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округМоскваУльяновская областьМосковская область (Подмосковье)Общество
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