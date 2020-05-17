В Москве выявили 3855 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 3855, в Подмосковье - 907, в Санкт-Петербурге - 451, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
По данным оперштаба, за сутки в стране зарегистрировано 9 709 новых случаев заболевания.
"Распределение по субъектам: Москва - 3855, Московская область - 907, Санкт-Петербург - 451", - говорится в сообщении.
Также 281 новый случай зарегистрирован в Нижегородской области, 160 - Свердловской, 121 - в Саратовской, 118 - в Ханты-Мансийском автономном округе, 115 - в Ростовской области, 114 - в Красноярском крае, 101 - в Ульяновской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.