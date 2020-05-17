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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T10:41
https://ria.ru/20200517/1571569245.html
В ДНР выявили два новых случая заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_0:18:3234:1837_1036x0_80_0_0_2caf4a42dd1e1fe4389be064263ea8ab.jpg
РИА Новости

В ДНР выявили два новых случая заражения коронавирусом

10:41 17.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Число случаев заболевания COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике увеличилось до 248, сообщили в воскресенье в пресс-службе минздрава ДНР.
Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
"За последние сутки в ДНР выявлено два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР – 248: на лечении - 207 пациентов, выписаны – 36 человек, летальных случаев – пять", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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