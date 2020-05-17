В ДНР выявили два новых случая заражения коронавирусом

"За последние сутки в ДНР выявлено два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР – 248: на лечении - 207 пациентов, выписаны – 36 человек, летальных случаев – пять", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.