Из Белграда вылетел еще один самолет с российскими военными медиками

БЕЛГРАД, 17 мая - РИА Новости. Второй за воскресенье самолет с российскими военными и специальной техникой, которые помогали Сербии в борьбе против коронавирусной инфекции, вылетел из Белграда в РФ, сообщило министерство обороны России.
Ранее силовое ведомство сообщило, что в воскресенье планируется четыре рейса из Сербии в РФ с военными. Первый борт уже вылетел из Белграда. В субботу состоялось три рейса.
"Второй самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома "Батайница" (г. Белград, Сербия) в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
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