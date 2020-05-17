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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T10:23
https://ria.ru/20200517/1571568723.html
Из Белграда вылетел еще один самолет с российскими военными медиками
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570020123_0:183:3072:1911_1036x0_80_0_0_8fec793abf0d262ed9210bf8eca8e8c7.jpg
РИА Новости

Из Белграда вылетел еще один самолет с российскими военными медиками

10:21 17.05.2020 (обновлено: 10:23 17.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные специалисты в городе Ниш, где они проводят дезинфекцию медицинских учреждений в связи с эпидемией коронавируса nCoV-2019
Российские военные специалисты в городе Ниш, где они проводят дезинфекцию медицинских учреждений в связи с эпидемией коронавируса nCoV-2019
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военные специалисты в городе Ниш, где они проводят дезинфекцию медицинских учреждений в связи с эпидемией коронавируса nCoV-2019. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 мая - РИА Новости. Второй за воскресенье самолет с российскими военными и специальной техникой, которые помогали Сербии в борьбе против коронавирусной инфекции, вылетел из Белграда в РФ, сообщило министерство обороны России.
Ранее силовое ведомство сообщило, что в воскресенье планируется четыре рейса из Сербии в РФ с военными. Первый борт уже вылетел из Белграда. В субботу состоялось три рейса.
Российские военные специалисты в городе Ниш, где они проводят дезинфекцию медицинских учреждений в связи с эпидемией коронавируса nCoV-2019
16 мая, 14:24Распространение нового коронавируса
Минобороны: российские военные на "отлично" выполнили задачу в Сербии
"Второй самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома "Батайница" (г. Белград, Сербия) в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВоздушно-космические силы РоссииИл-76Коронавирус COVID-19СербияБелград (город)Безопасность
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