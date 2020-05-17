Во Владимирской области число зараженных коронавирусом выросло на 81

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 мск 17 мая 2020 года лабораторно подтвержден 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1738 случаев заболевания", - говорится в сообщении.