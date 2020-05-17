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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T10:19
https://ria.ru/20200517/1571568642.html
Во Владимирской области число зараженных коронавирусом выросло на 81
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571541629_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5dd8e1e27dcabdfc3b6200c0f6e53d64.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области число зараженных коронавирусом выросло на 81

10:19 17.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 17 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 81 - до 1738, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 мск 17 мая 2020 года лабораторно подтвержден 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1738 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире зарегистрированы 342 случая COVID-19, в городе Петушки и Петушинском районе - 276, в Гусь-Хрустальном районе - 217, Ковровском районе - 165, Александровском районе - 159, Муроме - 152, Кольчугинском районе - 94, Судогодском районе - 62, Собинском - 54.
Скончались 15 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Выздоровели 232 пациента.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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