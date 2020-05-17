Во Владимирской области число зараженных коронавирусом выросло на 81

ВОРОНЕЖ, 17 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 81 - до 1738, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 мск 17 мая 2020 года лабораторно подтвержден 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1738 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире зарегистрированы 342 случая COVID-19, в городе Петушки и Петушинском районе - 276, в Гусь-Хрустальном районе - 217, Ковровском районе - 165, Александровском районе - 159, Муроме - 152, Кольчугинском районе - 94, Судогодском районе - 62, Собинском - 54.
Скончались 15 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Выздоровели 232 пациента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.