Миронов выразил соболезнования после смерти экс-сенатора Шудегова

"Вся его жизнь неразрывно была связана со сферой образования. На решение проблем как педагогов, так и учащихся была в первую очередь направлена его законодательная деятельность в качестве заместителя председателя комитета ГД по образованию", - приводятся слова Миронова на сайте партии.