Миронов выразил соболезнования после смерти экс-сенатора Шудегова

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего депутата Госдумы от СР, сенатора Виктора Шудегова.
Ранее стало известно, что Шудегов на 68-м году жизни скончался от коронавируса.
"Вся его жизнь неразрывно была связана со сферой образования. На решение проблем как педагогов, так и учащихся была в первую очередь направлена его законодательная деятельность в качестве заместителя председателя комитета ГД по образованию", - приводятся слова Миронова на сайте партии.
Лидер СР выразил уверенность в том, что Шудегов еще многое мог бы сделать для страны. Миронов выразил соболезнования родным и близким Шудегова.
Шудегов родился в 1952 году в Удмуртской АССР, в 2000-2001 годах занимал должность председателя Государственного комитета Удмуртии по науке, высшему и среднему профессиональному образованию, с 2001 года - представитель правительства Удмуртской Республики в Совете Федерации. С 2002 по 2007 годы был председателем комитета Совфеда РФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, а также членом комиссии по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации. С 2007 по 2016 год являлся заместителем председателя комитета Государственной Думы по образованию.
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