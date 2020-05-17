Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T09:57
https://ria.ru/20200517/1571567936.html
Миронов выразил соболезнования после смерти экс-сенатора Шудегова
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571562895_0:0:600:338_1036x0_80_0_0_33e23e377380ed246a082f447a14f55c.jpg
РИА Новости

Миронов выразил соболезнования после смерти экс-сенатора Шудегова

09:57 17.05.2020
1454
© Фото : официальный сайт партии "Справедливая Россия"Виктор Шудегов
Виктор Шудегов
© Фото : официальный сайт партии "Справедливая Россия"
Виктор Шудегов. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего депутата Госдумы от СР, сенатора Виктора Шудегова.
Ранее стало известно, что Шудегов на 68-м году жизни скончался от коронавируса.
"Вся его жизнь неразрывно была связана со сферой образования. На решение проблем как педагогов, так и учащихся была в первую очередь направлена его законодательная деятельность в качестве заместителя председателя комитета ГД по образованию", - приводятся слова Миронова на сайте партии.
Лидер СР выразил уверенность в том, что Шудегов еще многое мог бы сделать для страны. Миронов выразил соболезнования родным и близким Шудегова.
Шудегов родился в 1952 году в Удмуртской АССР, в 2000-2001 годах занимал должность председателя Государственного комитета Удмуртии по науке, высшему и среднему профессиональному образованию, с 2001 года - представитель правительства Удмуртской Республики в Совете Федерации. С 2002 по 2007 годы был председателем комитета Совфеда РФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, а также членом комиссии по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации. С 2007 по 2016 год являлся заместителем председателя комитета Государственной Думы по образованию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
001402
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВиктор ШудеговКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей МироновСовет Федерации РФГосдума РФУдмуртская Республика (Удмуртия)Общество
Рекомендуем
Российские военные специалисты в городе Ниш, где они проводят дезинфекцию медицинских учреждений в связи с эпидемией коронавируса
Помогавшие в борьбе с COVID-19 российские военные вернутся из Сербии
Певица Слава выступает на музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве
Певица Слава: сидим дома, и все у нас хорошо — толстеем
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Вино
В Финляндии растут продажи алкоголя
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
В воскресенье планируются вывозные рейсы в Россию из шести стран
Девушка с банковской картой перед ноутбуком
Туристы рассказали, какие неожиданные вещи купили во время самоизоляции
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лозу восхитило обращение украинских участников отмененного Евровидения
Ученые нашли мощные антибиотики в личинках синей мясной мухи
Биолог назвала опасность комнатных мух
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Глава Минобрнауки рассказал о ситуации с госэкзаменами в вузах
Мужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия
Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы
Покупатель выбирает фрукты в продуктовом магазине в Москве
Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Bloomberg изменил название статьи о смертности от COVID-19 в России
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
В Дагестане от коронавируса и пневмонии умерли более 40 врачей
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов получил 320 тысяч долларов за пораненный палец
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15В Непале продлили режим изоляции до 2 июня
03:13В Доминикане продлили действие режима ЧС до 1 июня
03:11Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ
03:09Россия и Киргизия обсуждают поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8
03:06"Билайн" протестирует сеть 5G на беспилотных БелАЗах на угольном разрезе
03:05Источник: один пусков ракеты "Союз" с космодрома Куру отложили
02:48В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС
02:39В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
02:29Трамп заявил о большом сокращении случаев COVID-19 в США
02:27МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ
02:14Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч
02:04Прибывающим в Эквадор необходимо будет доказать отсутствие коронавируса
01:51"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
01:48Американское издание рассказало о "морском монстре" из России
01:33Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами
01:29В России ликвидировали 23 лесных пожара за сутки
01:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,7 миллиона
01:10Мировые цены на нефть побили месячный рекорд
00:52Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
00:46Крушение самолета канадских ВВС сняли на видео
Лента новостейМолния