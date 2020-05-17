Лукашенко отметил укрепление авторитета Казахстана при Токаеве

"Благодаря вашим усилиям, ответственному и эффективному управлению Республика Казахстан демонстрирует стабильный экономический рост, реальные успехи в проведении государственных преобразований, укрепляет свои позиции и авторитет на международной арене", - говорится в поздравлении.

По данным пресс-службы, Лукашенко высоко оценил личный вклад и стремление Токаева развивать сотрудничество Минска и Нур-Султана. "Убежден, что взаимная поддержка и помощь будут способствовать упрочению дружественных, доверительных и партнерских отношений, дальнейшему углублению всесторонних связей между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан", - отметил президент Белоруссии.