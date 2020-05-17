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2020-05-17T09:36
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Лукашенко отметил укрепление авторитета Казахстана при Токаеве
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РИА Новости

Лукашенко отметил укрепление авторитета Казахстана при Токаеве

09:36 17.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения и отметил укрепление под его руководством позиций и авторитета этой страны на международной арене, сообщила в воскресенье пресс-служба главы Белоруссии.
В воскресенье Токаеву исполняется 67 лет.
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"Благодаря вашим усилиям, ответственному и эффективному управлению Республика Казахстан демонстрирует стабильный экономический рост, реальные успехи в проведении государственных преобразований, укрепляет свои позиции и авторитет на международной арене", - говорится в поздравлении.
По данным пресс-службы, Лукашенко высоко оценил личный вклад и стремление Токаева развивать сотрудничество Минска и Нур-Султана. "Убежден, что взаимная поддержка и помощь будут способствовать упрочению дружественных, доверительных и партнерских отношений, дальнейшему углублению всесторонних связей между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан", - отметил президент Белоруссии.
Он пожелал Токаеву доброго здоровья, благополучия и достижения намеченных целей.
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Касым-Жомарт ТокаевАлександр ЛукашенкоКазахстанВ мире
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