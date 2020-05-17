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2020-05-17T09:14
https://ria.ru/20200517/1571567067.html
В Москве в воскресенье ожидается ветреная погода с дождем
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РИА Новости

В Москве в воскресенье ожидается ветреная погода с дождем

09:14 17.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ветреная погода с дождем и температура воздуха до плюс 15 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столица окажется под влиянием холодного атмосферного фронта, связанного с циклоном, центр которого расположится на границе Карелии и Архангельской области. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди и будет ветрено. Температурный фон окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы", - сообщил Леус.
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"Ветер юго-западный, 5-10 метров секунду с порывами до 11-16 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 742 миллиметра (норма для Москвы - 746-749 мм ртутного столба - ред.)", - рассказал синоптик.
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