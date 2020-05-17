В Москве в воскресенье ожидается ветреная погода с дождем

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

"Ветер юго-западный, 5-10 метров секунду с порывами до 11-16 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 742 миллиметра (норма для Москвы - 746-749 мм ртутного столба - ред.)", - рассказал синоптик.