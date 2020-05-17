Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T07:03
https://ria.ru/20200517/1571565395.html
Число выявленных случаев COVID-19 в Казахстане превысило шесть тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/155954/77/1559547782_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_955d4bb08ae6feafd495d4e318ac3b37.jpg
РИА Новости

Число выявленных случаев COVID-19 в Казахстане превысило шесть тысяч

06:31 17.05.2020 (обновлено: 07:03 17.05.2020)
2046
© РИА Новости / Виталий БелоусовГород Нур-Султан
Город Нур-Султан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Город Нур-Султан. Архивное фото
АЛМА-АТА, 17 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане превысило 6 тысяч, за сутки в стране выявлено еще 307 случаев инфицирования, сообщил в воскресенье оперативный штаб при государственной комиссии по обеспечению ЧП.
"Зарегистрировано 307 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (темп прироста составил - 5,2%)… Всего в стране подтверждено 6157 случаев", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Наиболее высокий прирост выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксирован в Шымкенте (на юге страны), там выявлено 77 заболевших (прирост на 28,6%).
По данным штаба, количество летальных исходов от коронавируса составляет 34, число вылеченных пациентов - 2980.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
002324
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КазахстанВ мире
Рекомендуем
Анализы на коронавирус
В ВОЗ назвали условие окончательной оценки смертности от COVID-19
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
В Дагестане от коронавируса и пневмонии умерли более 40 врачей
Сонный водитель
Названы признаки усталости за рулем
Алишер Усманов
Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Великобритании
Актриса Мария Горбань (справа)
"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лозу восхитило обращение украинских участников отмененного Евровидения
Переговоры по урегулированию кризиса на Украине
В Киеве решили вести переговоры со своими представителями Донбасса
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Число случаев COVID-19 в Германии за сутки выросло на 583
Военная техника
В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
Пожарный в США
В Лос-Анджелесе пострадали около десяти пожарных
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
В Китае за сутки выявили пять случаев заражения коронавирусом
Врачи в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Грядущее величие докторов
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее за сутки зафиксировали 13 случаев COVID-19
Мексика
Число умерших от COVID-19 в Мексике превысило пять тысяч человек
Анализ на коронавирус
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13В Доминикане продлили действие режима ЧС до 1 июня
03:11Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ
03:09Россия и Киргизия обсуждают поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8
03:06"Билайн" протестирует сеть 5G на беспилотных БелАЗах на угольном разрезе
03:05Источник: один пусков ракеты "Союз" с космодрома Куру отложили
02:48В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС
02:39В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
02:29Трамп заявил о большом сокращении случаев COVID-19 в США
02:27МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ
02:14Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч
02:04Прибывающим в Эквадор необходимо будет доказать отсутствие коронавируса
01:51"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
01:48Американское издание рассказало о "морском монстре" из России
01:33Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами
01:29В России ликвидировали 23 лесных пожара за сутки
01:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,7 миллиона
01:10Мировые цены на нефть побили месячный рекорд
00:52Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
00:46Крушение самолета канадских ВВС сняли на видео
00:45NYT: число заявок на получение грин-карт снизилось на фоне COVID-19
Лента новостейМолния