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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T07:26
https://ria.ru/20200517/1571565250.html
В Дагестане от коронавируса и пневмонии умерли более 40 врачей
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571478865_369:580:2979:2048_1036x0_80_0_0_d605a8eb87711c707f8e8d2f9355b827.jpg
РИА Новости

В Дагестане от коронавируса и пневмонии умерли более 40 врачей

05:47 17.05.2020 (обновлено: 07:26 17.05.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 17 мая - РИА Новости. В Дагестане более 40 врачей погибли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции, заявил глава республиканского минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов во время прямого эфира в Instagram с блогером и политологом Русланом Курбановым.

"По коллегам - (погибших) более 40. Это действительно трагедия. Выражаю искренние соболезнования их родным и семьям, а также родственникам всех погибших жителей республики", - сказал министр.

На вопрос, почему имена погибших врачей не опубликованы на официальном сайте минздрава, Гаджиибрагимов ответил, что не отделяет своих коллег от остальных жителей республики, ставших жертвой коронавируса.
По словам главы ведомства, в настоящее время в республике пневмонией и COVID-19 болеют свыше 13 тысяч человек, из них семь тысяч находятся в стационарах. Ранее республиканский оперативный штаб сообщал, что в Дагестане подтверждены 3280 случаев заражения коронавирусом.
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Как уточнил министр, на 16 мая от COVID-19 в республике умерли 29 человек, от внебольничной пневмонии - 657 человек.
Гаджиибрагимов также сообщил, что семьи медицинских работников, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей, получат материальную компенсацию в размере 2,7 миллиона рублей, а медработникам, чье здоровье пострадало, выплатят от 688 тысяч до 2 миллионов рублей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.
В России общее число заболевших составляет 272 043 человека, всего скончались от болезни 2537, выздоровели 63 166.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанПроисшествия
Популярные комментарии
Я живу в России. И связан с медициной. И работая вахтовым методом вижу пол страны рядом. Так вот дагестанцы стараются приходить к врачам за пределами республики, т.к. местные кадры часто просто купили если не сами дипломы, то пол аттестата. А ещё весь Кавказ профессионально умеет пилить любые бюджетные выплаты. У любого главврача пол больницы родственников работает. Уверен все будут записаны как контактные, включая санитарок.
17 мая, 07:01
Эдик Камушкин
2555815314
Не верится в такое колличество заболевших и умерших медиков. По моему, тут всё решают деньги.
17 мая, 06:37
Ника Корина
181562639
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