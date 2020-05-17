В Дагестане от коронавируса и пневмонии умерли более 40 врачей

Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы

МАХАЧКАЛА, 17 мая - РИА Новости. В Дагестане более 40 врачей погибли от внебольничной пневмонии и более 40 врачей погибли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции , заявил глава республиканского минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов во время прямого эфира в Instagram с блогером и политологом Русланом Курбановым.

"По коллегам - (погибших) более 40. Это действительно трагедия. Выражаю искренние соболезнования их родным и семьям, а также родственникам всех погибших жителей республики", - сказал министр.

На вопрос, почему имена погибших врачей не опубликованы на официальном сайте минздрава, Гаджиибрагимов ответил, что не отделяет своих коллег от остальных жителей республики, ставших жертвой коронавируса.

По словам главы ведомства, в настоящее время в республике пневмонией и COVID-19 болеют свыше 13 тысяч человек, из них семь тысяч находятся в стационарах. Ранее республиканский оперативный штаб сообщал, что в Дагестане подтверждены 3280 случаев заражения коронавирусом.

Как уточнил министр, на 16 мая от COVID-19 в республике умерли 29 человек, от внебольничной пневмонии - 657 человек.

Гаджиибрагимов также сообщил, что семьи медицинских работников, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей, получат материальную компенсацию в размере 2,7 миллиона рублей, а медработникам, чье здоровье пострадало, выплатят от 688 тысяч до 2 миллионов рублей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.

В России общее число заболевших составляет 272 043 человека, всего скончались от болезни 2537, выздоровели 63 166.