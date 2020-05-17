Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T05:32
https://ria.ru/20200517/1571565155.html
В ВОЗ назвали условие окончательной оценки смертности от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_0:18:3234:1837_1036x0_80_0_0_2caf4a42dd1e1fe4389be064263ea8ab.jpg
РИА Новости

В ВОЗ назвали условие окончательной оценки смертности от COVID-19

05:32 17.05.2020
16371
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализы на коронавирус
Анализы на коронавирус
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Анализы на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Для окончательной оценки смертности от COVID-19 необходимо дождаться большего количества исследований по летальности в глобальном масштабе, об этом РБК заявили в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
"В целом, оценка показателей смертности является сложной задачей для многих заболеваний. Например, ВОЗ использует моделирование для глобальных отчетов по оценке количества дополнительных случаев смертей, которые могут быть отнесены к гриппу. Это связано с тем, что не каждый, кто умирает от гриппа, был протестирован на наличие вируса", — пояснили в организации.
Автомобиль скорой помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
16 мая, 21:14Распространение нового коронавируса
В России летальность от COVID-19 в 7,5 раза ниже, чем в целом по миру
Таким образом в ВОЗ прокомментировали публикацию Bloomberg, в которой утверждалось, что в России якобы неправильно ведется подсчет летальных случаев COVID-19.
Изначально материал был опубликован под заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в фейсбуке, что подобные публикации свидетельствуют о том, что на Западе проводят кампанию по дезинформации в отношении Москвы.
Она привела в пример слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что Россия и Китай стремятся "изменить миропорядок", используя ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции. В свою очередь, Захарова подчеркнула, что в миропорядке, где Bloomberg публикует статьи с такими заголовками, "не все в порядке".
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
16 мая, 03:55Распространение нового коронавируса
Мясников развеял слухи о занижении смертности от COVID-19 в России
После этого статья Bloomberg стала называться "Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских", впоследствии материал переименовали еще раз, теперь он называется "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19".
Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в конце декабря года в китайском Ухане. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. По данным организации, в мире заражены свыше 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.
США занимают первое место по количеству жертв инфекции — более 87 тысяч человек. Далее идут Великобритания, Италия, Франция и Испания.
В России общее число инфицированных составляет 272 043 человека, скончались 2 537 пациентов, выздоровели 63 166. Проведено более 6,6 миллиона тестов. За последние сутки в 83 российских регионах зафиксировано 9200 новых случаев, из них почти 45% - без симптомов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
259935023
Обсудить 12
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМария ЗахароваВОЗВ мире
Популярные комментарии
Получается, что нас (Россию) ещё и обвиняют, что мы "плохо и неохотно" умираем? Чем там думают? Наверное, шляпой или бейсболкой...
17 мая, 06:06
dzd z
910001
Рекомендуем
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
В Дагестане от коронавируса и пневмонии умерли более 40 врачей
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство России уличило постпреда США при ОБСЕ в подлоге
Военная техника
В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
Актриса Мария Горбань (справа)
"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
Переговоры по урегулированию кризиса на Украине
В Киеве решили вести переговоры со своими представителями Донбасса
Покупатель выбирает фрукты в продуктовом магазине в Москве
Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары
Анализ на коронавирус
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Клуб зимнего плавания в Красноярске
В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Врачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Ученые смоделировали пик заболеваемости COVID-19 в регионах
Врач и пациент в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Рост распространения коронавируса в России остановился
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Врач назвал первые симптомы тяжелой формы COVID-19
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генсек ООН заявил об уязвимости ЛГБТ-сообщества в условиях COVID-19
Разделение крови на компоненты в лаборатории
Названы первые претенденты на вакцинацию от COVID-19
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13В Доминикане продлили действие режима ЧС до 1 июня
03:11Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ
03:09Россия и Киргизия обсуждают поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8
03:06"Билайн" протестирует сеть 5G на беспилотных БелАЗах на угольном разрезе
03:05Источник: один пусков ракеты "Союз" с космодрома Куру отложили
02:48В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС
02:39В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
02:29Трамп заявил о большом сокращении случаев COVID-19 в США
02:27МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ
02:14Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч
02:04Прибывающим в Эквадор необходимо будет доказать отсутствие коронавируса
01:51"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
01:48Американское издание рассказало о "морском монстре" из России
01:33Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами
01:29В России ликвидировали 23 лесных пожара за сутки
01:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,7 миллиона
01:10Мировые цены на нефть побили месячный рекорд
00:52Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
00:46Крушение самолета канадских ВВС сняли на видео
00:45NYT: число заявок на получение грин-карт снизилось на фоне COVID-19
Лента новостейМолния