В ВОЗ назвали условие окончательной оценки смертности от COVID-19

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Для окончательной оценки смертности от Для окончательной оценки смертности от COVID-19 необходимо дождаться большего количества исследований по летальности в глобальном масштабе, об этом РБК заявили в представительстве Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) в России

"В целом, оценка показателей смертности является сложной задачей для многих заболеваний. Например, ВОЗ использует моделирование для глобальных отчетов по оценке количества дополнительных случаев смертей, которые могут быть отнесены к гриппу. Это связано с тем, что не каждый, кто умирает от гриппа, был протестирован на наличие вируса", — пояснили в организации.

Таким образом в ВОЗ прокомментировали публикацию Bloomberg, в которой утверждалось, что в России якобы неправильно ведется подсчет летальных случаев COVID-19.

Изначально материал был опубликован под заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в фейсбуке, что подобные публикации свидетельствуют о том, что на Западе проводят кампанию по дезинформации в отношении Москвы.

Она привела в пример слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга , заявившего, что Россия и Китай стремятся "изменить миропорядок", используя ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции. В свою очередь, Захарова подчеркнула, что в миропорядке, где Bloomberg публикует статьи с такими заголовками, "не все в порядке".

После этого статья Bloomberg стала называться "Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских", впоследствии материал переименовали еще раз, теперь он называется "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19".

Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в конце декабря года в китайском Ухане. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. По данным организации, в мире заражены свыше 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.

Италия, Франция и Испания. США занимают первое место по количеству жертв инфекции — более 87 тысяч человек. Далее идут Великобритания

В России общее число инфицированных составляет 272 043 человека, скончались 2 537 пациентов, выздоровели 63 166. Проведено более 6,6 миллиона тестов. За последние сутки в 83 российских регионах зафиксировано 9200 новых случаев, из них почти 45% - без симптомов.