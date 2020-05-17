В Южной Корее за сутки зафиксировали 13 случаев COVID-19

СЕУЛ, 17 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 19 случаев заражения коронавирусом COVID-19 , общее число зараженных выросло до 11 050, выздоровели уже 9 888, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), шесть из 13 новых случаев имеют локальное происхождение, а семь завезены из-за границы. Географически пять случаев зафиксированы в Сеуле , четыре на карантинном досмотре, остальные в разных регионах по всей стране.

За минувшие сутки из больниц выписаны 37 человек, общее число выздоровевших выросло до 9888, что составляет более 89%. Анализы 17 660 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 718 тысяч анализов на коронавирус.

Число жертв за сутки не изменилось и составляет 262, при этом 181 человек скончался в Тэгу , еще 54 в провинции Кёнсан-Пукто, 16 – в провинции Кёнгидо . Двое скончавшихся в провинции Канвондо, трое в Пусане и четверо - в Сеуле. Еще по одному погибшему в Ульсане и Тэджоне.

Общее число зараженных в Сеуле возросло до 735, в Тэгу – 6870, 1 368 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 721 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 144 случая. Более 5,2 тысячи человек (47,4%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,2% случаев. По меньшей мере, 1167 случаев завезли из-за границы, на карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 494 зараженных.

Не менее чем у 454 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. Установлено, что такие пациенты не могут стать источником заражения, а в их крови обнаружены антитела к коронавирусу. Органы здравоохранения сообщили, что причиной повторного обнаружения коронавируса может быть реакция анализа на РНК мертвых клеток вируса, остающихся в дыхательных органах выздоровевшего пациента около 1-2 месяцев.

Новый локальный кластер заражений образовался после того, как в ночь с 1 на 2 мая человек 29 лет, которому 7 мая подтвердили COVID-19, съездил из города Ёнин в провинции Кёнгидо в людный район Итхэвон в Сеуле и посетил несколько клубов и баров. Там от него заразился ряд людей, в том числе жители других городов, у 162 человек среди посетивших клубы или их близких уже подтвердили COVID-19. Всего в связи с этим инцидентом проверили уже более 46 тысяч человек. Зараженные появились также и в клубах, куда молодой человек не заходил. Власти подозревают, что это может означать наличие неизвестных им локальных источников распространения вируса.

Правительство Южной Корее прилагает усилия, чтобы найти всех больных COVID-19 и не допустить второй волны заражений. В связи с этим власти выпустили рекомендацию вновь закрыть все клубы и развлекательные заведения до 7 июня. Людей, посетивших клубы или другие места, где были зараженные, но не выходящих на связь с карантинными службами, отслеживают с использованием данных мобильной связи, камер видеонаблюдения, банковских историй. На неделю перенесли введение пошагового перехода с обучения онлайн на посещение школ, выпускные классы должны начать посещать занятия с 20 мая.