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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T04:33
https://ria.ru/20200517/1571564385.html
Эксперт рассказала, что делать при сложностях с выплатой кредита
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РИА Новости

Эксперт рассказала, что делать при сложностях с выплатой кредита

03:09 17.05.2020 (обновлено: 04:33 17.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Многие заемщики в период пандемии столкнулись со сложностью или даже невозможностью выплаты кредитов. Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Татьяна Кирик рассказала РИА Новости, о шагах, которые могут привести к облегчению кредитного бремени.
"Для начала необходимо проверить условия кредитного договора и договора страхования, если он был. Возможно, текущая ситуация является страховым случаем. Если же страховки нет или нет страхового случая, то стоит рассмотреть варианты реструктурирования и рефинансирования кредита, и узнать, возможны ли для вас кредитные каникулы", - сказала Кирик.
Эксперт отметила, что ни реструктуризация, ни кредитные каникулы не уменьшают сумму выплат. Основной долг и начисленные проценты остаются теми же, но выплаты по кредиту при реструктуризации растянутся на более длинный срок, либо в случае предоставления кредитных каникул дается время на работу по задолженности без платежей или с меньшими суммами выплат. "Если вы потеряли возможность выплачивать кредит, необходимо как можно скорее сообщить об этом в свою кредитную организацию, чтобы не наступил факт просрочки и не были начислены штрафы", - подчеркнула эксперт.
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"Рефинансирование кредитной задолженности – по сути перекредитование на новых условиях. Это может снизить процент по кредиту, объединить все кредиты в один для удобства. Когда финансовое положение улучшится, можно сделать полное или частичное досрочное погашение задолженности, чтобы уменьшить итоговую переплату. Очевидным преимуществом является то, что новый срок кредита подбирается так, чтобы платежи стали посильными", - добавила она.
Кредитные каникулы - полная или частичная отсрочка ежемесячного платежа, которую предоставляет банк заемщику на некоторое время. В течение кредитных каникул банк также не сможет начислять штрафы и пени, требовать досрочных выплат, обращать взыскание на предмет залога или предмет ипотеки, переадресовывать требование к поручителю по кредиту. "Бывает три варианта кредитных каникул в банке: полная отсрочка платежа; частичная отсрочка платежа; пересчет суммы кредита за счет перемены валюты кредита (например, рублевый на валютный и наоборот), а максимальный срок кредитных каникул равен 6 месяцам", - рассказала Кирик.
Собеседник агентства отметила, что сейчас кредитные каникулы предоставляются для заемщиков, пострадавших от коронавируса не только по ипотечным, но и по обычным потребительским кредитам. К этой категории относятся заболевшие, находящиеся на вынужденном карантине, частично потерявшие доход, а также испытывающие временные трудности с погашением регулярных платежей по кредитам из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЭкономика
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