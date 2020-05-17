В Азербайджане задержали члена террористической группировки

"В результате специальной совместной операции Службы государственной безопасности Азербайджана и спецслужб Турции в городе Ван был задержан и доставлен в Азербайджан Адилов Салех Валех оглу, 1984 года рождения, который был объявлен в розыск как подозреваемый по делу, расследуемому в СГБ",- сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, Адилов вместе с другими членами радикальной религиозной группировки в 2008 году организовал вооруженное нападение на боевой пост воинской части, расположенной в Тертерском районе, в результате которого один солдат был убит и еще один тяжело ранен. С места происшествия были похищены оружие и боеприпасы.