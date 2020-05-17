В Азербайджане задержали члена террористической группировки

БАКУ, 17 мая - РИА Новости. Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) задержала и доставила из Турции в Баку члена террористической группировки Салеха Адилова, он был участником нападения на воинскую часть.
"В результате специальной совместной операции Службы государственной безопасности Азербайджана и спецслужб Турции в городе Ван был задержан и доставлен в Азербайджан Адилов Салех Валех оглу, 1984 года рождения, который был объявлен в розыск как подозреваемый по делу, расследуемому в СГБ",- сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, Адилов вместе с другими членами радикальной религиозной группировки в 2008 году организовал вооруженное нападение на боевой пост воинской части, расположенной в Тертерском районе, в результате которого один солдат был убит и еще один тяжело ранен. С места происшествия были похищены оружие и боеприпасы.
"Сумев скрыться от уголовной ответственности, Салех Адилов 14 мая 2009 года в целях присоединения к незаконным вооруженным формированиям перешел из Азербайджана в Иран, а оттуда – в Пакистан. Там в провинции Северный Вазиристан он присоединился к террористической группировке, возглавляемой Вугаром Гаджизаде и действовавшей под прикрытием террористической организации "Талибан", - говорится в сообщении.
После того, как силы антитеррористической коалиции уничтожили Гаджизаде, террористическую группировку возглавил Адилов.
"В 2014 году при посредничестве террористической организации "Талибан" он тайными путями проник в Турцию, но при попытке перейти оттуда в Сирию был арестован иранскими правоохранительными органами. После освобождения в 2019 году Салех Адилов вновь нелегально перешел в Турцию и затаился там. В настоящее время расследование по уголовному делу арестованного Салеха Адилова продолжается", - уточнило ведомство.