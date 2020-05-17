Сейшелы из-за пандемии отказались принимать круизные лайнеры до 2022 года

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. На Сейшелах из-за пандемии отказались принимать круизные лайнеры до 2022 года, сообщает Travel & Leisure.
Власти островов, расположенных у восточного побережья Африки, приняли такое решение, чтобы защитить местное население от возможного заражения коронавирусом, сообщил министр туризма, гражданской авиации, портов и морских перевозок Се Дидье Догли.
На Сейшелах было зарегистрировано только 11 подтвержденных случаев, но существует риск, что туристы, приезжая на отдых, привезут инфекцию в страну.
Бизнес решение властей поддержал "Круизная индустрия стала основным катализатором распространения COVID-19 по всему миру, и правительство приняло взвешенное решение смягчить воздействие, которое COVID-19 может оказать в среднесрочной перспективе", - сказал Ронни Брут, исполнительный директор Национального управления портов.