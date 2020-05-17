Джеймс Кэмерон назвал фильм, который с радостью пересмотрел на карантине

"Периодически я стараюсь организовывать семейные кинопросмотры. У меня дочери-подростки. Их вкус сильно отличается от моего. Но я хочу, чтобы они знали как можно больше. Как-то вечером им вдруг захотелось посмотреть вестерн. Я предложил: "Как насчет "Настоящего мужества" (1969 год) с Джоном Уэйном?" Они спросили: "Кто это?", на что я ответил: "Значит, смотрим этот фильм". Дочки очень любят лошадей, а теперь в курсе, кто такой Джон Уэйн", – поделился режиссер.