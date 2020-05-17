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Культура
2020-05-17T03:20
https://ria.ru/20200517/1571521378.html
Джеймс Кэмерон назвал фильм, который с радостью пересмотрел на карантине
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РИА Новости

Джеймс Кэмерон назвал фильм, который с радостью пересмотрел на карантине

03:20 17.05.2020
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© Фото : New Legacy/Constantin Film (2002)Кадр из фильма "Обитель зла"
Кадр из фильма Обитель зла
© Фото : New Legacy/Constantin Film (2002)
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Во время беседы с журналистом из издания Empire канадский режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, какой фильм он с удовольствием пересматрел на карантине.

"Неловко в этом признаваться, но одна из моих любимых картин – боевик "Обитель зла" (2002 год). На мой взгляд, он сделан довольно красиво", – прокомментировал Кэмерон.

По его словам, в этом фильме о зомби, основанном на одноименной серии видеоигр, ему особенно приятно смотреть на игру Мишель Родригес (исполняет роль спецназовца Рэйн Окампо). С актрисой режиссер уже работал в блокбастере "Аватар" (2009 год).

"Радостно за ней наблюдать. Она двигается будто какое-то дикое существо", – добавил режиссер.

© Фото : New Legacy/Constantin Film (2002)Кадр из фильма "Обитель зла"
Кадр из фильма Обитель зла
© Фото : New Legacy/Constantin Film (2002)
Кадр из фильма "Обитель зла"
Кэмерон рассказал, что пока он вместе с родными сидит дома и соблюдают меры безопасности из-за вспышки коронавируса, старается расширять кругозор своих детей в области кино.

"Периодически я стараюсь организовывать семейные кинопросмотры. У меня дочери-подростки. Их вкус сильно отличается от моего. Но я хочу, чтобы они знали как можно больше. Как-то вечером им вдруг захотелось посмотреть вестерн. Я предложил: "Как насчет "Настоящего мужества" (1969 год) с Джоном Уэйном?" Они спросили: "Кто это?", на что я ответил: "Значит, смотрим этот фильм". Дочки очень любят лошадей, а теперь в курсе, кто такой Джон Уэйн", – поделился режиссер.

Ранее СМИ писали, что в скором времени Джеймс Кэмерон сможет вернуться в Новую Зеландию, чтобы закончить работу над сиквелом "Аватара", которая была приостановлена из-за коронавируса. Недавно власти разрешили возобновить кинопроизводство.
Лауреат премии "Оскар" пока не знает, когда вместе со съемочной группой прилетит в страну, но надеется, что вторая часть выйдет, как и было запланировано – в декабре 2021 года, а за ней и третья – в 2023 году.
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыРодригес МишельДжеймс КэмеронНовая Зеландия
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