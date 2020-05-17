"Служу Советскому Союзу!" Зачем иностранцы носят форму Красной армии

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Антон Лисицын. Не только российские коллекционеры и реконструкторы, увлеченные военной историей, надевают гимнастерки и галифе, воссоздают эпизоды грандиозных сражений, роются в архивах. Порой зарубежные энтузиасты и своим соотечественникам открывают глаза на то, кто же победил во Второй мировой. РИА Новости пообщалось с иностранцами в красноармейской форме.

Никакой политики, только правда

Гимнастерку бойца РККА Тома Дюмонтель примерил давно. Он руководит ассоциацией французских реконструкторов Recollectif. Воссоздавать картину боев на Восточном фронте им совсем не просто. "Надо ведь устраивать масштабные постановки с танками, самолетами, взрывами и тысячами участников. Здесь, во Франции, такой проект реализовать сложнее из-за множества ограничений: согласования, соблюдение требований безопасности. А без координации показательные выступления превращаются в бардак", — говорит Дюмонтель.

Большинство реконструкторов во Франции, обращающихся к событиям, связанным с союзниками СССР во Второй мировой, предпочитают американскую форму. В стране всего четыре крупных клуба интересуются войной "с другой стороны". Членам Recollectif приходится объяснять на тематических встречах, какое отношение к Победе имел Советский Союз и почему на них "странная" форма. На импровизированных парадах товарищи Тома отдают команды на русском языке, стараясь подражать красноармейцам и советским офицерам тех лет.

"Французы склонны полагать, что США и Великобритания выиграли войну без СССР. Не знаю, почему так — забыли или игнорируют, но мы должны говорить правду, особенно после пятидесяти лет холодной войны, и чтить жертвы, принесенные вашей страной. Тут нет никакой политики — форма НКВД и СС в наших группах не одобряется (хотя во Франции есть клуб, посвященный 154-му полку НКВД. — Прим. ред.). Это всего лишь история", — рассказывает Дюмонтель.

Французский военно-исторический клуб "Красная звезда", как ясно из названия, тоже занимается реконструкцией сражений на востоке Европы. И тоже сталкивается с невежеством публики. "Мы показываем, какой была Красная армия, и отдаем ей дань уважения, потому что ее роль забыта, особенно на Западе, — объясняют члены клуба Кевин и Венсан. — Хотим представить французам другой взгляд на войну".

И пулемет Льюиса

Яша Накамура, фармацевт из Токио, впервые посмотрел фильм "Свой среди чужих, чужой среди своих" тридцать лет назад. И с тех пор увлекся российской и советской историей, русским языком. "Сюжет, особый способ мышления и, конечно, пулемет Льюиса!" — вот чем зацепила японца картина Никиты Михалкова.

На вопрос, что же он понимает под русским способом мышления, Накамура отвечает: "Честность! Этим вы очень похожи на нас".

В 80-х советские фильмы, по словам токийца, были популярны в Стране восходящего солнца. Сегодня они интересны только реконструкторам, пытающимся воссоздавать исторические события. "Они сражались за Родину", "А зори здесь тихие" — да много всего", — перечисляет Яша любимые киноленты. Свои ощущения в форме красноармейца он передает одной фразой: "Служу Советскому Союзу!"

© Фото : из личного архива Яши Накамура Фармацевт из Токио Яша Накамура в советской форме © Фото : из личного архива Яши Накамура Фармацевт из Токио Яша Накамура в советской форме

Накамура собирает советские значки и флажки, документы, форму, элементы экипировки. И считает, что японец в красноармейской гимнастерке и пилотке смотрится естественно, ведь в советских войсках сражалось много бойцов восточной внешности — выходцев с Дальнего Востока, из Средней Азии.

Увлеченный фармацевт даже ездил на праздник реконструкторов в Бородино. На поле боя с "французами" под Москвой он по легенде был медиком. И, к слову, по дороге обогатил познания о Великой Отечественной фильмом "28 панфиловцев".

Но все же именно "Свой среди чужих..." сформировал у Накамуры особое отношение к России. Когда он только начинал как историк-любитель, у его соотечественников было смутное представление о Гражданской войне в рухнувшей Российской империи. Знали разве что о японском корпусе, принимавшем участие в боевых действиях на российском Дальнем Востоке в 1920-х.

Как ни парадоксально, любимый образ Накамуры — анархист, бежавший из Красной армии и снявший пятиконечную звезду. "В конце концов он сделал себе харакири. Shutka, конечно", — смеется фармацевт.

Нестандартная форма

Члены финской военно-исторической группы "Карелия" воссоздают образы бойцов и командиров 126-го стрелкового полка Красной армии. Это часть с очень интересной биографией: 71-ю стрелковую дивизию, в которую входил полк, сформировали в 1940-м года на базе Финской народной армии, созданной Москвой. Личный состав — советские финны и карелы.

Джессе, участник реконструкций, указывает на трудности при погружении в историю: "С тех времен изменились манеры и поведение людей. А нам в Финляндии приходится учитывать еще и разницу культур. Добавьте к этому языковой барьер".

Но любители продолжают кропотливо перевоплощаться в красноармейцев 1940-х годов. "Если говорить о чисто внешней, косметической стороне — это задача попроще, но тоже с нюансами. С одной стороны, есть описания униформы, — объясняет Джессе. — С другой, очень много фото, на которых видно, как реальное обмундирование отличалось от стандарта".

Основной мотив членов подобных клубов — интерес к прошлому бывших противников. Но все же больше всего их увлекает поиск новой архивной информации и подлинных предметов того времени.

Есть только один запрет

Российский исследователь и реконструктор Тимофей Шевяков не видит ничего удивительного в популярности "косплея" русской и советской военной истории за рубежом. По его словам, у Красной и Русской императорской армий вполне позитивный имидж. Ведь это ключевые участники наполеоновских и двух мировых войн.

"Собственно, в реконструкции во всем мире есть только одна "проблемная" армия — Германии периода Третьего рейха. Существует негласный запрет на символику войск СС, — поясняет Шевяков. — А вот подразделения вермахта воссоздают, как правило, те же, кто занимается немецкой армией времен Первой мировой, поскольку преемственность сохранялась".

Андрей Бондарь из военно-исторического клуба "Инфантерия" отмечает, что иностранцы, приезжающие в Россию и интересующиеся нашим военным прошлым, "очень дисциплинированны". "Они кажутся более целеустремленными и производят самое положительное впечатление", — отмечает он. По наблюдениям Бондаря, к российской истории иностранные реконструкторы относятся бережно, искренне стараются понять, как и чем жили наши предки, как воевали.