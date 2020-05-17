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Туризм
2020-05-17T09:11
https://ria.ru/20200517/1571498798.html
Туристы рассказали, какие неожиданные вещи купили во время самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/152776/34/1527763489_0:169:1999:1293_1036x0_80_0_0_ed421989d30b679115700618ba5dcbe2.jpg
РИА Новости

Туристы рассказали, какие неожиданные вещи купили во время самоизоляции

09:11 17.05.2020
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© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушка с банковской картой перед ноутбуком
Девушка с банковской картой перед ноутбуком
© Depositphotos / AntonioGuillemF
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сервис путешествий выяснил у своих пользователей, какие спонтанные покупки они чаще всего совершали во время самоизоляции, сообщает Туту.ру.
Всего в исследовании приняли участие две тысячи человек. Опросы проводились на сайте сервиса и в группе в соцсети. Туристы отвечали на вопрос: "Что странного (из того, что не планировали) вы купили во время карантина?"
Правда, 63 процента респондентов ответили, что ничего особенного не приобретали. Среди тех, кто все же потратил деньги на неожиданные покупки, по 27 процентов опрошенных признались, что сделали "запас продуктов, медикаментов на черный день" и купили "оружие". 12 процентов приобрели наборы для творчества, а девять — мебель и технику для домашнего офиса. Еще восемь процентов потратились на очистители и увлажнители воздуха. Семь процентов – купили или арендовали дачу, а шесть – завели собаку.
Четыре процента респондентов неожиданной покупкой назвали пижаму.
В соцсетях туристы также рассказывали о своих странных приобретениях. Например, из продуктов: "набор для иммунитета: бальзам на алтайских травах, чай с имбирем и варенье из шишек". Еще – "варенье из одуванчиков" и "15 килограммов мороженого".
"Коробку замороженной облепихи. Все другие покупки могу себе объяснить — пылесос, гантели, турник, молоток, миллион влажных салфеток — но вот облепиха необъяснима", — поделился один респондент.
Был и такой вариант: "Вафельницу, а хотелось бы фотоаппарат".
Также пользователи рассказывали, что неожиданно для себя купили "огород" или "куриц и мешок комбикорма".
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