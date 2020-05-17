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Культура
2020-05-17T01:13
https://ria.ru/20200517/1571482239.html
Рэпер Тимати выпустил новый трек Loco и клип на него
https://cdn22.img.ria.ru/images/150886/77/1508867783_0:0:2612:1469_1036x0_80_0_0_b4f99fdeb2836309e2271908a3298a26.jpg
РИА Новости

Рэпер Тимати выпустил новый трек Loco и клип на него

01:13 17.05.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевец Тимати
Певец Тимати
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) представил в Сети новый танцевальный трек Loco, записанный на испанском и русском языке, а также показал клип на него.
Музыкант танцует на улицах ночного города, на фоне дорогих спорткаров, в студии, освещенной красочными неоновыми лампами, и рассказывает о загадочной сеньорите.
Режиссер ролика — Аблай Каиржанов.
В феврале исполнитель рассказал о том, что впервые попробует спеть на испанской языке. По его словам, эту идею предложила дочь Алиса.
"Я испанский не знаю и песен на нем не пою. Но что не сделаешь для любимой дочери. Я написал несколько строчек, мы перевели их на испанский. Попробую записать отрывок этой песни. Надеюсь, вам понравится", — объяснил тогда Тимати.
Новая работа понравилась пользователям, о чем они написали в комментариях: "Классная песня и клип. Молодец", "Это топ", "Прикольно", "Долго я этого ждал".
Кадр из музыкального клипа на песню Одежда между исполнителя Григория Лепсверидзе (Григорий Лепс)
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КультураМузыкаНовости культурыТимати (Тимур Юнусов)
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