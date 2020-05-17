Рэпер Тимати выпустил новый трек Loco и клип на него

"Я испанский не знаю и песен на нем не пою. Но что не сделаешь для любимой дочери. Я написал несколько строчек, мы перевели их на испанский. Попробую записать отрывок этой песни. Надеюсь, вам понравится", — объяснил тогда Тимати.