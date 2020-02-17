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2020-02-17T07:53+0300
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Ради дочери Тимати решил записать трек на испанском языке
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РИА Новости

Ради дочери Тимати решил записать трек на испанском языке

02:15 17.02.2020 (обновлено: 07:53 17.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЛызловаРэп-исполнитель Тимати
Рэп-исполнитель Тимати
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал в инстаграме видео, на котором рассказал что решил записать трек на испанском языке.
"На днях моя дочь спросила: "могу ли я петь песни на испанском?". Задала она этот вопрос не случайно, так как сама недавно начала учить этот язык. Я испанский не знаю и песен на нем не пою. Но что не сделаешь для любимой дочери. Я написал несколько строчек, мы перевели их на испанский. Попробую записать отрывок этой песни. Надеюсь, вам понравится", — рассказал Тимати на видео.
После он зачитал небольшой фрагмент из того, что уже готово с наложенными битами.
В подписи к посту рэпер написал, что приступает к работе над новым альбомом. Тем более, что после выхода последней пластинки "Олимп" прошло три года.
"Весной, уверен, смогу вас приятно удивить. Эту оставляем и делаем на нее полноценный хит?" — спросил Тимати.
"Конечно, оставляем", — заявила @999__pq.
"Ждем полную версию", — прокомментировал @molot4033.
"Вперед, делай вещи, Амиго!", — присоединился к обсуждению @tot_ekb_city.
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