Ради дочери Тимати решил записать трек на испанском языке

"На днях моя дочь спросила: "могу ли я петь песни на испанском?". Задала она этот вопрос не случайно, так как сама недавно начала учить этот язык. Я испанский не знаю и песен на нем не пою. Но что не сделаешь для любимой дочери. Я написал несколько строчек, мы перевели их на испанский. Попробую записать отрывок этой песни. Надеюсь, вам понравится", — рассказал Тимати на видео.