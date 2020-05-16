Пушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа

В беседе с " Парламентской газетой " Пушков назвал украинские санкции символическими, от которых российским учреждениям "ни жарко ни холодно".

"Санкции эти можно было вообще не вводить", — сказал Пушков.

Он добавил, что эти меры никак не угрожают России и не несут какой-либо пользы для Украины.

"Целью такого шага является прежде всего демонстрация того, что Киев намерен и дальше идти по выбранному антироссийскому пути — никаких послаблений не будет", — разъяснил сенатор.

Кроме того, он призвал Россию не строить иллюзий относительно возможности нормализации отношений с Украиной.

По мнению Пушкова, такими действиями Зеленский "предает те обещания, с которыми шел на выборы".

"Его выбирали как человека, который может нормализовать отношения с Россией, чтобы мы жили если не как друзья, то хотя бы как соседи, а не враги. Но Зеленский является марионеткой в руках тех, кто находится за его спиной", — заявил российский сенатор и подчеркнул, что не видит у украинского лидера собственной политической линии.

Пушков добавил, что антироссийской политикой Зеленский продолжает путь своего предшественника Петра Порошенко , а единственное отличие — более умеренные шаги.

"И новые санкции в отношении российских учреждений культуры и науки — продолжение линии Порошенко на культурную изоляцию Украины от России. Неудивительно, что Зеленский потерял уже почти половину своего рейтинга — сейчас его в стране поддерживает порядка 40 процентов жителей", — заключил сенатор.