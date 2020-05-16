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2020-05-17T00:12
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Пушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа
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РИА Новости

Пушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа

23:39 16.05.2020 (обновлено: 00:12 17.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГосударственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается "впечатлить" националистов в стране санкциями против российских культурных и научных учреждений, считает сенатор Алексей Пушков.
В беседе с "Парламентской газетой" Пушков назвал украинские санкции символическими, от которых российским учреждениям "ни жарко ни холодно".
"Санкции эти можно было вообще не вводить", — сказал Пушков.
Он добавил, что эти меры никак не угрожают России и не несут какой-либо пользы для Украины.
"Целью такого шага является прежде всего демонстрация того, что Киев намерен и дальше идти по выбранному антироссийскому пути — никаких послаблений не будет", — разъяснил сенатор.
Кроме того, он призвал Россию не строить иллюзий относительно возможности нормализации отношений с Украиной.
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По мнению Пушкова, такими действиями Зеленский "предает те обещания, с которыми шел на выборы".
"Его выбирали как человека, который может нормализовать отношения с Россией, чтобы мы жили если не как друзья, то хотя бы как соседи, а не враги. Но Зеленский является марионеткой в руках тех, кто находится за его спиной", — заявил российский сенатор и подчеркнул, что не видит у украинского лидера собственной политической линии.
Пушков добавил, что антироссийской политикой Зеленский продолжает путь своего предшественника Петра Порошенко, а единственное отличие — более умеренные шаги.

"И новые санкции в отношении российских учреждений культуры и науки — продолжение линии Порошенко на культурную изоляцию Украины от России. Неудивительно, что Зеленский потерял уже почти половину своего рейтинга — сейчас его в стране поддерживает порядка 40 процентов жителей", — заключил сенатор.

Накануне украинские власти распространили санкции на российские учреждения культуры и науки — Русское географическое общество, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Институт археологии РАН, МГУ имени Ломоносова и многие другие. Кроме того, в списке числятся археологические организации и институты Крыма, а также Крымский федеральный университет.
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РоссияСитуация на УкраинеАлексей ПушковВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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