Во Франции призвали страны ЕС согласованно открывать границы

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что страны ЕС должны принимать решение об открытии границ согласованно.
Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что страна снимет ограничения на въезд и выезд с 3 июня для поездок в пределах Евросоюза.
"Важно, чтобы мы могли вести согласованное обсуждение на европейском уровне, особенно (на уровне стран) Шенгенской зоны. Сегодня это не так. Единоличное решение Испании на этой неделе, озвученное сегодня утром (решение) Италии не совпадают с тем, что мы должны делать, чтобы работать солидарно", - ответил Кастанер на вопрос о решении Италии открыть границы. Трансляция вел телеканал BFMTV.
Глава МВД сообщил, что намерен в эти выходные обсудить ситуацию со своим итальянским коллегой.
С 17 марта во Франции были введены жесткие ограничения на передвижение из-за эпидемии коронавируса. Людям запрещалось не только участвовать в массовых мероприятиях, но даже выходить из дома без веской причины. С 11 мая эти меры были несколько ослаблены: стали открываться школы, непродовольственные магазины, салоны красоты. Вместе с тем, заведения общественного питания и культурные учреждения остаются закрытыми, массовые мероприятия по-прежнему находятся под запретом.
По последним данным, число жертв коронавируса во Франции составляет 27 625 человек, в больницах остаются 19 432.
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