Театры и кино в Италии откроются с 15 июня

Отдыхающие в одном из парков Милана

РИМ, 16 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Италия с 25 мая откроет тренажерные залы и спортивные центры, с 15 июня возобновится работа кино и театров, объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте

В ходе специальной пресс-конференции в субботу он проиллюстрировал новый пакет снятых ограничений, которые были введены в середине марта для сдерживания распространения эпидемии коронавируса.

"С понедельника возобновляются футбольные тренировки и открываются музеи, с 25 мая заработают тренажерные залы и спортивные центры", - объявил Конте.

"С 15 июня откроются театры и кино, а также станут доступны различные предложения для детей развлекательно-образовательного характера", - отметил он.

Ранее он заявил журналистами, что с 18 мая Италия возобновит розничную торговлю, откроет парикмахерские, салоны красоты, рестораны и бары, кроме того, с понедельника будет разрешено свободное перемещение в границах одного региона.

Согласно последним официальным данным, по состоянию на субботу общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 224 тысячи, свыше 122 тысячи больных выздоровели, число жертв составило 31763 человека, увеличившись за сутки на 153. Общее число случаев выросло на 857.