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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T20:31
https://ria.ru/20200516/1571560046.html
В Пензенской области еще более 40 пациентов вылечились от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397232_0:0:3154:1774_1036x0_80_0_0_fb896974635cbe45558267d88ab2f3ba.jpg
РИА Новости

В Пензенской области еще более 40 пациентов вылечились от коронавируса

20:31 16.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 16 мая - РИА Новости. Медики в Пензенской области в субботу выписали более 40 пациентов, вылечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших в регионе выросло до 777, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтвержден 1041 случай коронавируса. Скончались 11 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
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"Выписан 41 человек. Итого выздоровевших - 777", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 31 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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