В Пензенской области еще более 40 пациентов вылечились от коронавируса

САРАТОВ, 16 мая - РИА Новости. Медики в Пензенской области в субботу выписали более 40 пациентов, вылечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших в регионе выросло до 777, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтвержден 1041 случай коронавируса. Скончались 11 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Выписан 41 человек. Итого выздоровевших - 777", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 31 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.