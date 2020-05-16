В Петербурге умерли еще шесть пациентов с COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Еще шесть пациентов с коронавирусом, скончавшиеся в Еще шесть пациентов с коронавирусом, скончавшиеся в Санкт-Петербурге , имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов и гепатит С, сообщает городской комитет по здравоохранению.

"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021 подтвердила еще шесть смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Скончались мужчины 59, 69 и 82 лет и женщины 80, 54 и 69 лет.

"Пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов и гепатит С. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - сообщает комитет.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 525 новых случаев. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 10 011 случаев заражения COVID-19. Умерли 80 человек, выздоровели 2109.