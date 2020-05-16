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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T20:23
https://ria.ru/20200516/1571559755.html
В Петербурге умерли еще шесть пациентов с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В Петербурге умерли еще шесть пациентов с COVID-19

20:23 16.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Еще шесть пациентов с коронавирусом, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов и гепатит С, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021 подтвердила еще шесть смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
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Скончались мужчины 59, 69 и 82 лет и женщины 80, 54 и 69 лет.
"Пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов и гепатит С. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - сообщает комитет.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 525 новых случаев. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 10 011 случаев заражения COVID-19. Умерли 80 человек, выздоровели 2109.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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