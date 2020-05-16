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2020-05-16T20:20
https://ria.ru/20200516/1571559683.html
В Совфеде оценили заявление Госдепа о "российской угрозе" в Арктике
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РИА Новости

В Совфеде оценили заявление Госдепа о "российской угрозе" в Арктике

20:20 16.05.2020
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© РИА Новости / Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Планы России в Арктике соизмеримы с необходимостью обеспечения безопасности северных рубежей страны, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.
Ранее первый зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что наращивание Россией военного присутствия в Арктики выходит за рамки обороны, и Пентагон с союзниками должен отреагировать на это. В частности, он указал на планы России развернуть системы С-400 на Кольском полуострове.
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"США, чтобы реализовать свои военные планы, зачастую ориентируется не на Китай, а именно Россию. Наша страна является главной "причиной" наращивания военной мощи Америки", - сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что в Арктике на протяжении около восьми лет стоят подразделения РЛС. "Сегодня с учетом траектории полета баллистической ракеты, если она будет направлена через Северный полис, она будет наименее уязвима", - пояснил сенатор. В связи с этим, Россия учитывает все возможные угрозы и реализует планы "по обеспечению безопасности наших северных границ", добавил он.
При этом Клинцевич отметил, что не только С-400, но и С-300 показал высокую эффективность, а Россия уже приступила к испытаниям С-500.

Если говорить о комплексах ПВО, то на своей территории мы вправе размещать их там, где посчитаем нужным.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Франц Клинцевич
Франц Клинцевич
член оборонного комитета Совета Федерации
При этом Клинцевич с иронией заметил, что планы США столь обширны, что они уже захотели приватизировать Луну.
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