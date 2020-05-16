В Совфеде оценили заявление Госдепа о "российской угрозе" в Арктике

Он подчеркнул, что в Арктике на протяжении около восьми лет стоят подразделения РЛС. "Сегодня с учетом траектории полета баллистической ракеты, если она будет направлена через Северный полис, она будет наименее уязвима", - пояснил сенатор. В связи с этим, Россия учитывает все возможные угрозы и реализует планы "по обеспечению безопасности наших северных границ", добавил он.