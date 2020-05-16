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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T19:00
https://ria.ru/20200516/1571557822.html
Глава Минтранса допустил падение погрузки на сети РЖД в 2020 году на 11%
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РИА Новости

Глава Минтранса допустил падение погрузки на сети РЖД в 2020 году на 11%

19:00 16.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр транспорта РФ Евгений Дитрих во время брифинга по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время брифинга по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Погрузка на сети РЖД в 2020 году может упасть на 11% по сравнению с предыдущим годом, допускает министр транспорта России Евгений Дитрих.
"Я думаю, что процентов на 11% упадем по году", - сообщил Дитрих на вопрос о прогнозе погрузки на сети РЖД на 2020 год.
Он отметил, что очень сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация.
"Мы смотрели первый квартал, у нас было в районе 4,5% минус… Второй квартал вроде начал нам давать какую-то надежду, что мы будем выравнивать, по некоторым видам грузов даже пошел рост. Вполне возможно, (оказали влияние - ред.) какие-то регуляторные меры, которые, как правило, не имеют комплексное значение, кого-то поддерживают, а у кого-то, соответственно, что-то отбирают", - добавил министр.
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Погрузка за январь-апрель 2020 года составила 407,5 миллиона тонн, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Погрузка в апреле 2020 года снизилась на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 100,8 миллиона тонн, сообщила компания.
Ранее РЖД прогнозировали в 2020 году рост погрузки на 2,9%. При этом генеральный директор компании Олег Белозеров сообщал в марте, что РЖД пересмотрят этот показатель до снижения как минимум на 1%. Однако газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала в апреле, что РЖД на фоне пандемии коронавируса и вызванной ей экономической ситуацией разрабатывают стресс-сценарий с сокращением погрузки на 5%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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