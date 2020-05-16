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2020-05-16T19:38
https://ria.ru/20200516/1571557351.html
Украинская националистка увидела российскую угрозу в йогурте
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РИА Новости

Украинская националистка увидела российскую угрозу в йогурте

18:28 16.05.2020 (обновлено: 19:38 16.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкУчастник марша по случаю годовщины образования УПА
Участник марша по случаю годовщины образования УПА
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион возмутили произведенные на Украине молочные продукты для детей с русскими названиями. Об этом она написала в фейсбуке.
Как рассказала националистка, ее дочь увидела в одном из магазинов творожный десерт "Машенька" и йогурт "Агуша". Как считает Фарион, такая продукция является "отравой" для украинцев.
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"Яд этот в названии продукта для детей — "Машенька", ниже еще какое-то чудище "Агуша". Конечно, исключительно из-за этого мы никогда этой отравы киевского разлива не купим", — заявила экс-парламентарий.
По ее словам, таким образом "в сознание родителей и подсознание детей забрасывают чужие названия как основной языковой идентификатор".
Фарион упомянула украинского боксера Александра Усика, который в середине марта попросил журналистку называть его имя по-русски.
"Его, наверное, с детства кормили такими ядовитыми продуктами?" — говорится в ее записи.
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Как написала экс-депутат, на Украине по-русски называют себя лишь "манкурты, янычары, оборотни и идиоты".
Фарион также прикрепила к публикации ссылку на свое выступление в детском саду десятилетней давности. В ролике она призывает воспитанников учреждения называть себя на украинский манер.

"Не будем Машами — мы Марийки, Марички, Марусеньки и около сотни других вариантов, а Маша пусть пилит в Рашу", — заключила она.

Ирина Фарион нередко попадает в скандалы из-за своих антироссийских высказываний. В частности, она называла русскоязычных украинцев "рабами и оккупантами". По словам экс-депутата, чтобы научить сограждан говорить на государственном языке, следует запретить им работать и получать образование.
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РоссияСитуация на УкраинеИрина ФарионВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да, бабу плющит дико, уже в йогурте увидела угрозу украинскому генетическому коду - вдруг пара лишних хромосом добавится от ложки Агуши?!
16 мая, 18:30
Адам Козлевич
74420010
Если все украинутые так сильно любят свою нэньку, то что же вы не живёте в мазанках и не ходите босиком как благословенные предки?!
16 мая, 18:33
ТМТоварищ Мaузер
9180010
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