В Таджикистане выявили еще 204 больных COVID-19

"За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 204 человека, и общее число заболевших в стране достигло 1322 человека, число умерших увеличилось на 3 человека, составив 36 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 4326 человек находятся под наблюдением врачей, в течение последних суток 414 человек были выписаны домой после излечения из учреждений здравоохранения.