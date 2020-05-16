В Таджикистане выявили еще 204 больных COVID-19

ДУШАНБЕ, 16 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане на вечер субботы выявлено еще 204 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, трое больных скончались, сообщили РИА Новости в и пресс-службе минздрава страны.
"За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 204 человека, и общее число заболевших в стране достигло 1322 человека, число умерших увеличилось на 3 человека, составив 36 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, 4326 человек находятся под наблюдением врачей, в течение последних суток 414 человек были выписаны домой после излечения из учреждений здравоохранения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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